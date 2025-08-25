晴時多雲

比爾蓋茲透露正用「這款」手機 李在鎔送的！

2025/08/25 20:41

蓋茲接受韓國一家媒體採訪時透露，他正在使用三星可折疊手機。該訪談將於8月27日完整播出。（取自網路）蓋茲接受韓國一家媒體採訪時透露，他正在使用三星可折疊手機。該訪談將於8月27日完整播出。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕微軟共同創辦人比爾蓋茲透露，他最近正在使用一款三星Galaxy可折疊手機，而更有趣的是，他正使用的這款手機還是三星電子董事長李在鎔贈送的禮物。

蓋茲接受韓國一家媒體採訪時透露，他正在使用三星可折疊手機。該訪談將於8月27日完整播出。

蓋茲並非唯一喜歡三星手機的科技巨頭。Meta聯合創辦人兼執行長馬克·祖克柏也曾公開表達他對Galaxy設備的欣賞。

在採訪中，蓋茲被問及了各種各樣的問題，包括他的慈善活動以及他承諾將幾乎所有的財富捐給慈善機構，包括他的個人財富和蓋茲基金會的捐款。

話題也不可避免地轉到了科技上。蓋茲被問到他用什麼手機，他回答說，他用的是三星電子董事長李在鎔贈送的三星折疊手機。

蓋茲其實已經使用Galaxy Z Fold手機好幾年了。他在2022 年的Reddit AMA活動中透露，他使用的是Galaxy Z Fold 3，並於2023年升級到Galaxy Z Fold 4，這也是李在鎔贈送的禮物。

