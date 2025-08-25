北京默許「採礦黑手黨」掠奪海外金礦 全球南方國家受害

中國一些礦業公司加速在「全球南方」國家非法開採黃金，甚至被當地人稱作「採礦黑手黨」（mining mafia），包括印尼、迦納和法屬圭亞那等國家身受其害，而北京當局遭批評默許這種掠奪海外金礦的行為，助長犯罪活動。（彭博資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕《華盛頓郵報》的一項調查發現，為了減少對美元的依賴，避免潛在的美國制裁，並建立影響國際貨幣體系的能力，中國正以瘋狂的速度購買黃金。這股需求導致中國一些礦業公司加速在「全球南方」國家非法開採黃金，甚至被當地人稱作「採礦黑手黨」（mining mafia），包括印尼、迦納和法屬圭亞那等國家身受其害，環境面臨嚴重破壞，而北京當局挨批默許這種掠奪海外金礦的行為，助長了犯罪活動。

根據世界黃金協會（WGC）的數據，過去10幾年來，中國一直是全球最大的黃金買家之一，但分析師指出，中國究竟擁有多少黃金，以及這些黃金來自何處，仍然是個謎。

高盛在2024年9月發布的研究報告中指出，其對中國人民銀行黃金購買量的估計，比該行公布的購買數量高出60噸。

Money Metals黃金分析師紐溫豪伊斯（Jan Nieuwenhuijs）估計，中國人行在2024年暗中購買了570噸黃金，如今持有的總量可能已達到5065噸，為官方公布數量的2倍多；他指出，中國購買黃金的規模正在改變全球黃金市場，原因是他們真的把黃金視為美元的替代品。

但中國的需求不透明，使得全球黃金走私和非法開採活動越來越猖獗。《華盛頓郵報》報導，在印尼西努沙登加拉省的蘭通村，來自中國的採礦集團自帶地質圖、挖掘機和過濾槽，在沒有取得許可證，也不受當地警方檢查的情況下，在當地開採金礦，這些集團被當地居民稱作「採礦黑手黨」。

報導說，據保守估計，非法黃金市場規模超過300億美元（新台幣9135億元），相當於每年400噸。非營利組織Swissaid在2024發布的研究顯示，2012年至2022年間，非洲的黃金走私量增加了1倍。

今年5月，聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）警告，有組織犯罪已深深紮根於黃金供應鏈，構成嚴重的全球威脅。UNODC指出，隨著中國需求推動金價每盎司突破3300美元（約新台幣10.1萬元），毒梟、恐怖分子和傭兵集團正在加深對該產業的參與。

黃金產業研究人員指出，這些犯罪集團幾乎都與中國礦業公司有某種程度的合作，中國礦業公司從礦場到市場全程參與，最有能力在未開發的地方展開開採業務。

調查人員指出，許多非法金礦直接由中國私人投資人出資與經營，而北京當局幾乎未加監管或追究，這引發擁有金礦的國家指控，認為北京當局默許這種掠奪海外金礦的行為，助長了犯罪活動。

印尼反貪委員會官員狄安（Dian）表示，隨著中國投資的不斷擴張，他目睹了中國非法網絡遍布印尼，從村委會到政府部會，各種腐敗行為層出不窮。狄安負責監管印尼東部偏遠省分礦產資源豐富，最令人垂涎的是黃金。

曾為經濟合作暨發展組織（OECD）撰寫黃金報告的礦產分析師蘇德（David Soud）表示：「中國網絡已深度介入非法黃金交易，他們開採或以其他方式取得的黃金，大部分透過不透明的供應鏈流向中國。」官員和分析師指出，這種作法通常無須繳納地方稅或權利金。

據國際調查人員和迦納與印尼官員指出，北京當局一直不願與擁有金礦的國家合作打擊非法開採的中國公民，他們還隱瞞可以量化和追蹤非法黃金流動的數據，並且在有關上述該主題的多邊討論中缺席。

《華盛頓郵報》報導，自2024年以來，至少15個產金國家已對中國公民或公司提出非法開採金礦的訴訟。

