今年還值得買進的「3檔AI股」 台積電被點名

2025/08/25 19:16

《The Motley Fool》指出，儘管許多AI股票的估值可能過高，包括台積電等3檔AI股仍值得現在買入。（資料照，彭博）《The Motley Fool》指出，儘管許多AI股票的估值可能過高，包括台積電等3檔AI股仍值得現在買入。（資料照，彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國投資媒體《The Motley Fool》報導指出，過去3年人工智慧（AI）受到高度關注，AI的發展空間仍然廣闊，但並非所有AI股票都是長期贏家，未來不久，AI股票可能會面臨重大挑戰，最佳的AI股票不僅能夠充分利用當前日益普及和創新蓬勃發展的市場環境，同時保持長期競爭優勢，確保成為長期優質投資。

此外，它們還必須提供成長型投資者期望的良好價值。報導盤點，儘管許多AI股票的估值可能過高，以下3檔仍值得現在買入。

1.微軟（Microsoft）

微軟於2023年初加大對OpenAI的投資，不僅為其雲端運算業務Azure帶來主要客戶，還能快速為Azure及企業軟體業務打造新AI服務，在2方面均取得顯著成果。Azure現已成為750億美元的業務，2025財年收入年增長34%。不僅如此，Azure營收增速還在加快，最近一季增長39%。

Azure的收入增長證明投入是值得的。上季未實現收入（Remaining Performance Obligations）增長35%，意味著微軟仍有大量未實現收入可兌現，管理層預期Azure下一季收入將增長37%。

企業軟體業務也受益於新AI服務的開發。微軟推出名為Copilot的AI助手，真正潛力在於Copilot Studio軟體，它讓企業利用OpenAI的GPT-5等基礎模型，結合自有資料打造專屬AI代理。微軟的生產力與商業流程部門上季增長16%，管理層預計本季可維持類似增速。

短期和長期前景均佳，Azure與Microsoft 365的增長帶來穩定資金，儘管資本支出龐大。股票目前交易於約33倍的預期本益比，雖高於市場平均，但考慮到雙位數營收增長、穩定營運利潤率與充裕現金回購股票，股價仍具合理價值。

2.Alphabet（Google母公司）

許多人預期AI會削弱Alphabet的核心業務Google Search，但這種情況尚未發生。Google Search最近一季收入年增12%，較第一季10%的增長更快。這得益於谷歌將生成式AI整合到搜索產品中。管理層表示，AI Overview提高了用戶互動與滿意度，而AI功能如Circle to Search與Google Lens也增加了高價值產品的搜索流量。

Alphabet的真正增長動力是雲端業務Google Cloud。該業務上季增長32%，並展現強勁營運槓桿，營業利潤率從去年的11%提升至21%，較上季18%大幅改善。Alphabet亦大幅增加資本支出以滿足雲端AI服務需求，全年CapEx（資本支出）指引從750億美元增至850億美元。

這些投入可能對股價構成壓力，但更大的挑戰來自監管問題。去年法院裁定谷歌經營非法壟斷，可能需剝離關鍵資產，有人推測或需出售Chrome瀏覽器，Perplexity曾出價345億美元。儘管存在不確定性，Alphabet股票仍具吸引力。股價僅為預期本益比20倍，低於標普500平均水平，也是「七大巨頭」中最低，對快速增長的雲端業務而言具顯著折價。

3. 台積電（TSMC）

台積電作為業界領先晶片代工廠，其高端製程需求飆升，因Microsoft、Alphabet等公司為數據中心伺服器採購高階GPU、網路晶片與其他半導體元件，這使台積電的市占率進一步提高。台積電的技術領先形成良性循環。技術吸引輝達、Apple等晶片設計大廠下訂單，同時公司可投入更多資金擴充產能與開發下一代技術，確保在未來繼續獲得大客戶合約，並吸引新客戶。

與Microsoft、Alphabet一樣，台積電也大力投入滿足需求。管理層預計今年資本支出約400億美元，用於擴充產能並加速2奈米製程量產，提升效能同時降低功耗，較去年增加34%。第二季業績強勁後，管理層將全年營收增長預期從中位數20%提高至30%。長期展望仍樂觀，預計2025至2029年平均年增率達20%，隨著AI市場需求增強，這一預期可能再上調。

台積電毛利率接近60%，即使在新製程量產階段，毛利率仍保持高位，且2奈米晶片需求強勁，價格上調亦順利。預期2026年及以後毛利率可維持高水平。投資者目前僅需以23倍預期本益比買入，對於如此快速成長且長期前景廣闊的公司而言，價格極具吸引力。即便未來可能受到關稅影響，台積電仍是AI未來不可或缺的頂級晶片製造商，能有效減緩財務衝擊，是當前值得買入的優質標的。

