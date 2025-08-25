房市降溫！房貸餘額年增率寫20個月新低

中央銀行今日公布7月房貸餘額來到11兆3756.4億元，續創歷史新高，但年增率連10降，下滑至6.74%，寫下20個月來近2年新低。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行今日公布7月房貸餘額來到11兆3756.4億元，續創歷史新高，但年增率連10降，下滑至6.74%，寫下20個月來近2年新低，建築貸款餘額並較6月減少39.56億元，顯示房市持續降溫。

根據央行統計，7月房貸餘額月增568.26億元、來到11兆3756.4億元，年增率6.74%，增速持續放緩，為2023年12月以來最低。

央行官員表示，7月六都買賣移轉棟數雖然月增4.2%來到18856棟，但與去年同期相比減少29%，房市交易量明顯萎縮，顯示市場買氣有降溫情況，民眾對於房市不再一味看好，不過房價大致呈現盤整，部分預售屋價格仍然上漲，因為房價仍然居高，房貸餘額續呈增加，惟增幅已明顯收斂。

另外，7月建築貸款餘額降至3兆4365.09億元，年增率回升至2.74%，但餘額與6月相比，減少39.56億元。

官員指出，2020年底行政院推出健全房地產方案後，央行迄今7波選擇性信用管制措施，加上房市景氣回落，建商推案保守，使建築貸款餘額年增率在2021年高峰21.73%後，至2023年1月跌破雙位數，一路走低，雖然7月略微回升，仍在2至3%低檔徘徊，整體下行趨勢不變。

