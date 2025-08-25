晴時多雲

豊漁集團結盟米其林一星餐廳 首度跨足西式餐飲

2025/08/25 18:23

以無菜單料理崛起的豊漁餐飲集團（7847）今日宣布，連續7年榮獲米其林一星的Impromptu by Paul Lee 正式加入集團陣容，首次跨足西式餐飲領域。（豊漁提供）以無菜單料理崛起的豊漁餐飲集團（7847）今日宣布，連續7年榮獲米其林一星的Impromptu by Paul Lee 正式加入集團陣容，首次跨足西式餐飲領域。（豊漁提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕以無菜單料理崛起的豊漁餐飲集團（7847）今日宣布，連續7年榮獲米其林一星的Impromptu by Paul Lee 正式加入集團陣容，首次跨足西式餐飲領域，也是集團登錄興櫃後的首宗合作案，可望為品牌版圖注入強勁成長動能。

豊漁集團董事長朱（上雨下延）理表示，2015年自「初魚料亭」起家，豊漁餐飲集團至今已布局7大品牌，橫跨民生至高端市場，旗下由稗田良平主廚領軍的「盈科EIKA」日本料理今年更晉升為米其林二星，隨著李皞（Paul Lee）主廚的加入，集團再添熠熠星光。

他並透露，雙方未來除了經營現有餐廳，也將攜手開發融入日常生活的西式餐飲品牌，豊漁在日式餐飲已建立從江戶前壽司、鐵板燒到壽喜燒鍋物等品牌，如一切順利，年底前預計全台再展店10～12間。

隨著Paul主廚的加入，明年度豊漁將發展西餐類型的大眾餐飲品牌，探索更多市場可能性，此次結盟，不僅是米其林星級餐廳與餐飲集團整合的里程碑，更象徵未來豊漁餐飲不設限的佈局多元餐飲與邁向國際化。

