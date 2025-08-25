最狂上班族！她「靠1招」16年不上班 爽領3480萬薪水

德國一名女教師過去16年沒有踏進校園一天，聲稱「心理健康問題」合法請病假，爽領高達100萬歐元。（示意圖，法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕上班請「病假」需提出證明，是不少公司的規定，而一名女教師沒提出證明，卻還請假長達16年爽領薪水。德國一名女教師過去16年沒有踏進校園一天，卻靠聲稱「心理健康問題」合法請病假，爽領高達100萬歐元（約新台幣3480萬元），直到近日，她因不滿校方要求她提出醫療證明，雙方鬧上法院，事情曝了光引發熱議。

英國《每日電訊報》（The Daily Telegraph）報導，德國一名擁有公務員身分的女教師，在過去16年來，依照當地公務員的人事規定以「心理健康問題」為由請病假，同時從教育局爽領全薪。根據德國隱私法，這名教師身份未被披露。

請繼續往下閱讀...

報導指出，位在德國北萊茵-威斯特法倫州（North Rhine-Westphalia），這名女教師在2009年首次以心理健康問題請病假，在接下來的16年間，她多次延長病假。然而，該州政府質疑她的長期缺勤，並要求她接受醫療檢查。這名教師不但拒絕檢查，更對雇主發起法律挑戰，認為這一要求不合理。

根據該州高等行政法院的法庭文件，法院駁回了她的上訴，如果她希望繼續請病假，必須同意進行醫療檢查以確認病情，她還需支付2500歐元（約新台幣8.7萬元）的訴訟費。

這起極為罕見的案件，因教師對雇主提起訴訟而曝光，引發該州教師工會的憤怒。工會主席受訪表示「這種行為對我的同事們是一種侮辱。我在整個職業生涯中從未遇到過這樣的事情，完全是不可接受的行為。」他指出，這名教師的行為尤其惡劣，因為德國勞動法禁止學校替病假教師招聘正式替代人員，其他同事不得不承擔額外工作量。

德國多數州的教師被歸類為「Beamte」（公務員），因此享有豐厚福利，包括病假期間「無限期」領取全薪的權利。

據德國《世界報》（Die Welt）報導，北萊茵-威斯特法倫州的教師月薪可達6174歐元（約新台幣21.5萬元）。按此計算，這名女教師在過去16年間，未考慮通貨膨脹，每年大約領取7.2萬歐元（約新台幣251萬元）的薪水。自2009年起整個缺勤期間，她預計共領取約100萬歐元（約新台幣3480萬元）的薪資。

報導指出，目前尚不清楚為何雇主如此長時間才對就診證明提出質疑。法官指出，雇主長期未行動「實在令人難以理解」，但即便延遲提出進一步病假證明的要求，仍然符合法律規定。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法