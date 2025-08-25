晴時多雲

實支實付保費喊漲 富邦金韓蔚廷：有助保險市場長期發展

2025/08/25 18:17

富邦金控今舉行第2季法說會。（記者吳欣恬攝）富邦金控今舉行第2季法說會。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕近年實支實付醫療險損失率持續攀高，保險業者苦不堪言。對此，金管會委託保發中心研議「一年期以下傷害保險及健康保險商品訂價合理性作業指引」，日前已報金管會，未來1年期以下保證續保的實支實付醫療險，可能面臨保費調漲。繼上週五國泰金控總經理李長庚對此事公開表示「樂觀其成」，富邦金控總經理韓蔚廷今天也回應，認為實支實付醫療險費率調整，有助保險市場長期發展。

富邦金控今舉行第2季法說會，外界關注實支實付醫療險調整保費一事，韓蔚廷表示，保費的調整對市場長期發展會比較好。他說明，一方面讓保戶可以持續受到保障，另一方面保險業者在實支實付理賠上的負擔也不會變得完全無法受控，長期而言對保險產業發展、對保戶應該都是正面的。

韓蔚廷提到，隨著人們的壽命拉長，以及醫療科技的進步，在死亡前的醫療支出就會增加，對保險業者而言，實支實付的理賠負擔自然也會增加。

富邦人壽執行副總董采苓指出，所有保單費率的調整都須逐一經過保險局核准，她也認為實支實付醫療險的保費有所調整是好事。董采苓說，現在先進醫療技術都是自費，轉嫁到實支實付醫療險的理賠上，她也坦言，富壽的實支實付理賠，這幾年確實惡化得比較快，但她相信所有銷售實支實付醫療險的保險同業大概都有或多或少的虧損。

董采苓提到，實支實付醫療險當初賣的時候，本來就說得很清楚，保證續保，但不保證費率不變；如果不讓保險公司做費率調整，沒人願意去賣這種商品，那保戶以後在市場上買不到此類醫療險，對消費者來說也不是好事，大家應該用正面看待這件事。

