川普喊課半導體100％關稅但手軟 學者：非巨頭科技廠「全軍覆沒」

2025/08/25 18:10

美國總統川普喊話要課徵半導體關稅，卻遲遲手軟下不了手。（歐新社）美國總統川普喊話要課徵半導體關稅，卻遲遲手軟下不了手。（歐新社）

〔記者廖家寧／台北報導〕美國總統川普喊話要課徵半導體關稅，卻遲遲手軟下不了手。對此，學者分析，假設美國課徵半導體關稅100%，科技巨頭尚可承受高階晶片的鉅額關稅成本來興建AI資料中心，但小廠勢必會外流至他國，屆時削弱美國自身AI基礎建設的「軍備」實力，也會牽連到美國的AI服務輸出。

針對美國232條款對我國半導體課徵關稅的影響，台經院景氣預測中心主任孫明德指出，觀察美國科技大廠對AI基礎建設的投資概況，今年數家合計要投資3500億美元，未來3年內共要投資3兆美元，美國短期內是無法取得那麼多高階半導體產品，試想美國假設真的要對半導體課徵100%關稅，「所以美國的成本會高多少呢？經濟學人預估是高出1兆美元」。

孫明德續說，如果成本大幅疊加是要怎麼蓋？Google、亞馬遜等大廠或許還能蓋，但公司規模在1000萬美元以下的中小企業就是「全軍覆沒」，屆時美國進行軍備競賽就只剩幾個大廠在做，其他小廠外移至他國去蓋AI資料中心。

孫明德強調，AI資料中心是美國服務輸出項目中最重要的一個基礎，假使美國沒有那麼多的AI，以後怎麼提供服務給ChatGPT等？「所以美國如果真的對AI課徵半導體關稅100%，其實傷害的是（美國）自己的AI基礎建設，另外一個是會影響到美國未來的服務輸出」，所以觀察川普講了4個月，「就是課不下去」，就可見高階晶片對美國而言有多重要。

