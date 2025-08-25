新台幣結束連7黑！收30.45元、勁揚1.35角（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕聯準會主席鮑爾「放鴿」，市場對於9月降息預期升溫，美四大指數收紅、美元大跳水，台北股匯週一受到激勵同步大漲，台股強彈逾500點，新台幣兌美元匯率升破30.5元關卡，最後收在30.45元，勁揚1.35角，匯價結束連7黑，但成交量萎縮至13.535億美元。

台股今天大漲512.91點，收在24277.38點，三大法人同步買超，合計買超330.7億元。其中，外資買超241.14億元。

匯銀主管指出，鮑爾雖然沒有明示9月將降息，但示警就業下行風險正在上升，可能導致裁員與失業率上升，市場認為鮑爾演說比預期「鴿派」，押注9月降息機率升高，使美債殖利率與美元第一時間大幅回落，主要亞幣紛紛走揚。

新台幣匯價一早反應美元回落，以30.53元、升值5.5分開出，午後隨外資熱錢回頭，一度升抵30.386元，強升1.99角，惟美元在亞洲電子盤逐漸回穩，台幣尾盤升幅收斂，最後收在30.4字頭。

展望後市，匯銀人士認為，本週市場焦點仍在美國利率前景，特別是將公布的個人消費物價指數（PCE）與第二季GDP修正值。由於通膨仍處高檔，考量就業情勢有惡化跡象，不排除聯準會9月先「預防性降息」1碼因應，惟今年降息幅度是否會如利率點陣圖上預期達到2碼，仍要視經濟表現而定。

若Fed降息幅度不大，且在市場預期中，美元即使拉回也不至於大跌，台幣回升空間有限，何況台美關稅談判尚未明朗，也會限制台幣走勢，預期短線台股可能再度回到30元至30.5元區間內。

