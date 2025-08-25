晴時多雲

台灣電價難支撐地下化 台電再爭取302億元「鎖定4條省道」

2025/08/25 17:42

台電爭取預算，將電桿地下化，減少災損與復電。（資料照）台電爭取預算，將電桿地下化，減少災損與復電。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕有鑑於風災影響電力復原，政府透過災情特別條例與韌性特別條例編列共302億元，包括80億元用在台17、台19、台9、台11等海岸線省道電桿地下化，131億元針對科學園區、產業園區、新交通建設等輸電等級提升，因需要兩年內完成，需與路政單位交通部跨部會合作。台電也強調，地下化不只有優點，成本是架空線路的8-12倍，台灣的電價不足以支撐地下化。

行政院編列「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算案」、「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，立法院預計本週將處理。

台電今天對外說明，災後重建預算有110億元，其中 8億元編列給能源署執行儲能電網等建置，102億元則分配台電，80億元遷改供電線路，台電選定四條南北主要幹線分別是台17、台19、台9與台11省道，屬於迎風面易受風災電桿倒斷區域，另外22億元是架空線路防災韌性維護。

另一筆則是國土韌性預算200億元，69億元分配非災區的配電系統供電韌性提升，131億元則鎖定北中南科學園區、產業園區與新交通建設成長電力所需區域，輸電特高壓等級電網強化，但和過去10年5645億元強韌電網項目仍有不同，會從變電所、電纜升級方面擴充容量，解決供電頻頸問題。

全台有319萬根電線桿，台電董事長曾文生形容，這就像人的血管很長，需要保護頸動脈來提升安全，300多億元經費以電網系統來看很低，根據台電評估，這此執行後，地下化比例提升不到0.1%，但曾強調，會用在重點區域，如空曠的沿海地區，電桿倒的少，復電速度就會加快。

台電副總陳銘樹說明，每逢颱風後都會討論地下化，地下化優點是減少外物碰觸減少、減少停電，但下地成本約是架空線路8-12倍，且會導致電壓升高，影響供電品質，台電還需要為此投資電抗器等，還有變壓器放置區有爭議、人手孔降埋導致搶修困難等，「地下化不是只有優點」，況且台灣電價不足以支撐地下化。

曾文生表示，電網建設在全球是大題目，很多國家現在政府出面，因此政府特別編列2個特別預算，指定台電來改善服務，由政府支應相關預算。

除配電系統升級外，輸電等級特高壓線路也持續強化，台電供電處長劉建勳說明，因都會區線路複雜，加上容易遇到抗爭，透過加速汰換新式電纜可增加容量，變電所放置臨時變壓器等，可以提升桃園以北供電頻頸地區，如此可治標，但長期治本仍是要從工程面下手。

