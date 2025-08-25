晴時多雲

最適合居住10個城市！「天使之城」最獲Z世代芳心

2025/08/25 17:08

Z世代心中最適宜居住的全球十大城市排行出爐。（取自CNBC）Z世代心中最適宜居住的全球十大城市排行出爐。（取自CNBC）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕Z世代心中最適宜居住的全球十大城市排行出爐。根據《Time Out》雜誌8月發布年度全球最佳城市排名，涵蓋美食、文化和夜生活等各方面的最佳城市。這是該雜誌首次選出最適合Z世代居住的十大城市，泰國曼谷奪冠、澳洲墨爾本排名第2。曼谷在2022年英文名稱從「Bangkok」正名為「Krung Thep Maha Nakhon，天使之城）。

這項調查訪問來自世界各地、涵蓋各個年齡層的1萬8500 多人，並篩選出生於1997年至2012年的受訪者的回答，從而對最適合Z世代居住的城市進行排名。調查的類別包括美食、夜生活、文化、負擔能力、幸福感、宜居性和整體城市氛圍。

《Time Out New York》雜誌的「好去處」編輯羅西琳·卡爾根 （Rossilynne Culgan） 告訴CNBC Make It 節目：「我們的讀者對這些世界各地的城市評價如此之高，真的令人興奮不已。知道有這些地方深受讀者喜愛，令人充滿熱情，這真是令人興奮。

泰國曼谷是Z世代最喜歡的城市，部分原因在於其高幸福感。 84%的Z世代表示他們很高興住在那裡，71%的人表示這是一個經濟實惠的城市。

泰國的生活成本平均比美國低45.9%，泰國的租金平均也比美國低68.8%。

Z世代認為，排名第二的宜居城市是澳洲墨爾本。墨爾本被《Time Out》雜誌譽為澳洲的「文化之都」。77%的Z世代受訪者認為這座城市多元包容，96%的受訪者對其藝術文化氛圍給予了高度評價。

墨爾本的生活品質也排名很高，91%的Z世代人認為這座城市「很好」或「很棒」。根據Numbeo的數據，澳洲這座城市單身人士的生活成本為1703澳元，約1094美元。

墨爾本的物價比紐約低32.9%，不含房租。平均而言，房租比紐約低61.3%。

在前十名的城市中，美國僅有一個上榜：紐約市。根據《Time Out》的調查，紐約位居第四，在步行便利性、夜生活、美食、餐飲選擇以及包括藝術、現場音樂、表演和表演在內的文化方面均獲得高度評價。另一方面，只有46%的Z世代受訪者表示，紐約是個負擔得起的居住地。

以下是Z世代心目中最適合居住的10個城市：

1. 泰國曼谷
2. 澳洲墨爾本
3. 南非開普敦
4. 美國紐約市
5. 丹麥哥本哈根
6. 西班牙巴塞隆納
7. 英國愛丁堡
8. 墨西哥墨西哥城
9. 英國倫敦
10. 中國上海

