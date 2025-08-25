宣德上下半年營收結構45：55 MCIO高速連接器H2小量出貨

宣德2025全年營運重心將集中於下半年新產品與海外產能的放量成長。（宣德提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接器與零組件廠宣德（5457）僅於法人說明會指出，2025年營收結構將呈現「上半年45%、下半年55%」，全年營運重心將集中於下半年新產品與海外產能的放量成長，包含MCIO高速連接器進入小量出貨階段、美系客戶新機種帶動TWS零組件拉貨，以及越南廠第四季起啟動組裝出貨。管理層看好第四季組裝業務將迎來明顯跳升，全年營收可望優於去年。

在產品布局方面，宣德開發的MCIO高速連接器已進入AI伺服器應用，目前主要供應給GPU與ASIC架構平台，產品由台灣端團隊主導設計與前期量產，預計下半年將陸續放量。公司表示，該產品為新一代高速限速連線標準，具備高頻傳輸與低干擾特性，雖然市面上連接器廠眾多，但符合MCIO標準者相對稀少，標準化趨勢也讓宣德有望搶得先機。

在全球產能布局上，宣德指出，越南廠第四季將針對美系耳機客戶新機種進行出貨，主要集中於TWS元件與部分高階連接器，出貨節奏將從8月起逐步升溫至10月高峰。另一方面，墨西哥廠預計年底前完成六條SMT產線、十四條射出線與兩條組裝線，將對接北美車用與行動支付客戶，並於明年中正式全產能開出，配合地緣風險下的區域生產優化策略。

根據公司規劃，2025全年連接器營收占比預估約為50%、零組件約20%、組裝業務與其他業務合計30%。其中，整機組裝在第四季將出現明顯成長，並挹注年對年營收表現正成長。毛利率方面，零組件產品約落在22%、連接器約20%、組裝業務約8%至10%，產品組合優化與客戶結構升級，有助於整體獲利結構穩定。

法人分析，宣德今年在AI伺服器、TWS新機種與車用電子產品線皆有所著墨，加上越南與墨西哥兩地產能陸續到位，預期下半年營運動能將優於上半年，隨著資料中心AI伺服器升級潮展開，相關產品出貨比重有望持續攀升，全年營運展望維持審慎樂觀。

