虧錢賣1.5美元熱狗套餐？美媒揭 : Costco賠本背後的「吸金妙招」

好市多（Costco）推出的1.5美元的「熱狗套餐」賠錢賣，但背後是藉以吸引客戶流量的策略。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國民生物價持續攀升，有些品牌卻堅持維持懷舊的低價商品，例如好市多（Costco）的1.5美元（約新台幣45.6元）熱狗套餐，以及AriZona的99美分冰茶罐。美媒《Axios》指出，好市多的熱狗套餐與烤雞都是賠錢賣，賠本生意背後是「吸金妙招」。

美媒指出，好市多最經典的套餐「熱狗堡和蘇打水」，與1985年上市一樣，售價仍是1.5美元，40年來不漲價，其背後考量就是利用微薄甚至負利潤以吸引客戶流量。透過控制價格，公司用利潤換取忠誠度，向客戶傳遞「價值」是其DNA的一部分。

簡單來說，好市多願意在熱狗套餐或烤雞上賺不到錢，甚至小虧，只為了吸引顧客進店。一旦顧客來了，就更可能順便購買其他毛利率高的商品，最終讓公司獲利。

根據消費者物價指數報告顯示，截至2025年6月，美國食品雜貨價格一年中上漲了 3%，這一小幅上漲與預期基本一致，但仍可能對低收入家庭的預算造成壓力。

自2024年6月以來，美國咖啡等日常必需品的價格上漲了13.4%，去年底煮熟的碎牛肉的價格也上漲了10.3%，讓美國家庭在超市購物時感受到壓力。

外媒指出，大多數連鎖餐廳每年都會漲價，有時甚至一年漲價多次，這使得這些價格固定的商品更加引人注目。而這些抗通膨的商品不只是「便宜吃的東西」，而是一種刻意設計的品牌策略。

