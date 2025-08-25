焦點股》東元：2大商機看俏 量價齊揚

東元今股價交投熱。圖為東元總經理高飛鳶。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕機電大廠東元（1504）近期在機電事業積極切入資料中心商機，與鴻海（2317）聯手搶攻美國市場，並切入無人機、機器人關節等多元領域商機，帶動進入股價量價齊揚，今日再次跳空開高，一度攻上漲停板74.2元，不過近11時漲停打開，股價上漲6元或8.89%，暫報73.5元，成交量逾12萬張。

東元總經理高飛鳶日前指出，目前無人機商機主要耕耘非紅供應鏈需求，因美國市場現行所需為100%非中國製造的產品，東元商機相應提升，目前已有許多客戶在接洽，機器人關節則主要供應機器狗、也已有客戶。

上週五（22日）外資大買東元近1.4萬張、且為連5買，5個營業日外資合計買超共3.5萬張，不過投信賣超1552張，自營商買超531張，三大法人5日合計買超逾3.4萬張；不過22日東元的當沖成交量飆升至10萬張以上、佔比62%，宜留意後續股價波動。

