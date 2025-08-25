晴時多雲

美政府入股英特爾 郭明錤這樣看

2025/08/25 11:34

美國政府日前宣布挹注英特爾（Intel）89億美元（約新台幣2710.85億元）換取持有9.9%股份，消息一出，引發外界關注。（示意圖，路透）美國政府日前宣布挹注英特爾（Intel）89億美元（約新台幣2710.85億元）換取持有9.9%股份，消息一出，引發外界關注。（示意圖，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國政府日前宣布挹注英特爾（Intel）89億美元（約新台幣2710.85億元）換取持有9.9%股份，消息一出，引發外界關注。對此，天風國際證券分析師郭明錤表示看法，認為美國政府入股英特爾，無法保證「技術上限」，但能確保「市值下限」。

郭明錤今（25日）稍早在社交平台X發文，分享其對美國政府取得英特爾股權的分析，分別如下。

1.郭明錤先下結論，指美國政府入股英特爾，無法保證「技術上限」，但能確保「市值下限」。

2.郭明錤表示，美國政府原本就計劃提供89億美元補助英特爾，差別在於美國政府現在可取得英特爾的9.9%股權 （每股20.47美元的價格購買4.333億股）。

3.郭明錤稱，此4.333億股為普通股初級股 （primary shares of common stock），但美國政府並不打算干預英特爾運營，故放棄普通股權利 （董事會代表權或其他治理或資訊權利），此被動式投資最大幅度降低了市場對政府可能干預英特爾營運的擔憂。

4.初級股可確保英特爾能直接收到美國政府投資資金。目前絕大部分股東在意的應是英特爾何時由虧轉盈與先進製程能力，故即便這會稀釋EPS但應不會有股東反對。

5.美國政府取得英特爾股權目的為長期策略扶持，並非緊急紓困，且不希望未來數年英特爾因支付固定股利而增加財務負擔並影響到資本支出，故不選擇特別股。

6.美國政府入股英特爾的最大意義在於提供強而有力的背書，強化了英特爾大到不能倒的信念。這對英特爾先進製程技術並無幫助，但會讓市場願意用更低的折現率重新評價英特爾股價淨值比 （PB ratio），有助提高英特爾的市值地板 （valuation floor） 與改善股市表現，間接幫助英特爾運營。

7.市值地板可約略視為股價強力支撐區的概念。英特爾過去的股價地板約20美元（約新台幣609元），故跌破後常見到強力買盤進駐。而美國政府入股與取消「資金收回」（claw-back） 條款，都對提高市值地板有顯著幫助。

有人可能會好奇，為什麼這個模式不適用於台積電與三星（Samsung）？

郭明錤表示，晶圓代工是國家級戰略資源，若有外國政府入股，無異於將最重要的國家級戰略資源之部分所有權交給外國政府，可能會引起潛在的政治風險，而這應是美國政府不樂見的。

郭明錤稱，台積電與三星目前是獲利的，故會在意普通股初級股造成的EPS稀釋。其次，台積電與三星沒有肩負振興美國半導體的責任，故政治中立才有助於長期營運。

