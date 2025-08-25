焦點股》竹陞科技：業績利多大放送 股價破6百元新天價

竹陞科技董事長方泰又。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體智慧化系統整合廠竹陞科技（6739）上半年繳出獲利佳績，下半年營運展望也樂觀，帶動近期股價持續上漲，今股價開高走高，站上6百元大關，以600開出，盤中最高達631元新天價，較上周收577元，上漲54元、漲幅逾9%，連3漲，漲幅超過3成，飆股味十足，截至10點15分，股價626元、上漲49元，成交量774張。

竹陞科技上半年營收3.28億元、年增88.8%；營業利益1.62億元，稅後淨利1.33億元，年增166%，每股稅後盈餘為5.73元，創同期新高，今年前7月營收3.97億元、年增91.4%，創同期新高。展望下半年，營收可望逐季成長，全年營收與獲利創新高可期。

竹陞科技客戶包括晶圓代工與記憶體大廠，近年來將AI代理與實體AI整合到產品生態系中，公司指出，新產品線GoVision已陸續通過客戶驗證，並成功導入市場，預期將為公司營運注入成長動能。為了滿足客戶需求，今年規劃投資超過3.13億元購置廠辦大樓與設備，資本支出年增14.5倍。

竹陞科技釋放營運利多消息，吸引上週外資買超578張、自營商也買超93張，激勵竹陞科技一周內，股價從上周一的491元，勇闖500、600元大關，達今新天價。

