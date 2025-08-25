晴時多雲

國軍看過來！華航軍人節提供搭機空位升等禮遇

2025/08/25 10:55

9 月 3 日軍人節當天，現役軍人凡搭乘松山、桃園、台中、高雄出發的區域線航班，並出示中華民國軍人身分證，即可於報到時享有禮遇櫃台服務。（華航提供）9 月 3 日軍人節當天，現役軍人凡搭乘松山、桃園、台中、高雄出發的區域線航班，並出示中華民國軍人身分證，即可於報到時享有禮遇櫃台服務。（華航提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕華航今日宣布， 9 月 3 日軍人節當天提供搭乘台灣出發航班的現役軍人，享有禮遇報到及空位升等商務艙服務；同時現行的軍人優先登機作業也將再優化，讓國軍在珍貴的假期旅行中，享有舒適的搭機體驗。

華航表示，9 月 3 日軍人節當天，華航及華信航空國際線將提供敬軍禮遇，現役軍人凡搭乘松山、桃園、台中、高雄出發的區域線航班，並出示中華民國軍人身分證，即可於報到時享有禮遇櫃台服務；於航班報到作業結束後，若商務艙仍有空位，將提供國軍本人免費升等至商務艙。

華航指出，軍人優先登機禮遇已於 7 月份開始實施，現役軍人只要搭乘自台灣出發的國際航線，於登機門出示軍人身分證，即可享有優先登機服務，現華航也提供一位同行者出示現役軍人眷屬身分證共享此服務。

