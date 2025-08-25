焦點股》宇隆︰打入輝達GB300供應鏈 股價強漲

精密金屬零件廠宇隆（2233）輝達GB300伺服器的通用快接頭組件第3季將正式出貨，第4季貢獻業績，近日股價強攻。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕精密金屬零件廠宇隆（2233）打入輝達（NVIDIA）GB300伺服器供應鏈，GB300伺服器液冷系統快接頭已通過客戶驗證，第3季將正式出貨，第4季貢獻業績，近日股價強攻，今天截至10:11分，股價暫報255元，漲幅6.03%，成交量達2654張。

宇隆上半年合併營收17.15億元，年減4.98%；稅後淨利1.99億元，年減39.86%，每股盈餘3.3元，較去年同期5.49元縮減2.19元。

請繼續往下閱讀...

宇隆北美地區占營收比重僅占不到5％，台美對等關稅對宇隆並無太大直接影響，宇隆供應輝達GB300伺服器的通用快接頭組件第3季將出貨，自有品牌TUF ONE減速機出貨量逐步放大，加上e-Bike第4季出貨歐洲，整體來看，下半年營運將優於上半年。

宇隆也積極佈局機器人市場，全力投入自有品牌TUF ONE減速機的研發、製造，台中新廠將全力支應未來機器人所需產能，預計2026年會帶來明顯的貢獻。

