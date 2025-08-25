晴時多雲

財經 > 國際財經

日本旅遊恐變貴！92地擬課徵住宿稅 「這裡」暴漲10倍登全國最高

2025/08/25 10:56

訪日旅客屢創歷史新高，多地的地方政府近年來開徵「住宿稅」。（法新社資料照）訪日旅客屢創歷史新高，多地的地方政府近年來開徵「住宿稅」。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕訪日本旅客屢創歷史新高，多地地方政府近年來開徵「住宿稅」（宿泊稅），例如京都早已調整10倍價格，成全日本住宿稅最高的地區，另近期大阪府也公告相關措施。共同社最新調查顯示，除已課徵或排定住宿稅的42個地方政府外，還有92個地方政府有意或正在研擬住宿稅制度。

綜合日媒報導，日本已經有42個地方政府開始徵收或準備實施住宿稅，共同社的調查涵蓋全日本1723個地方政府，已有92個有意或研擬擴大課徵住宿稅，向飯店或旅館的旅客徵收稅金。

現行制度由住宿業者統一代收上繳，課稅對象涵蓋日本人與外國旅客。多數地區採取「分級定額制」，依住宿費用區間徵收數百日圓不等的住宿稅。

根據住宿稅現況，現已有35處獲批，12處已開始徵收，23處預計在2026年前實施，另有7處準備申請，課徵住宿稅須制定條例，並經總務大臣同意。

例如大阪府公告，自9月1日起，住宿稅免稅下限從每晚7000日圓（約新台幣1445元），降至5000日圓（約新台幣1032元），並依住宿單價分級徵收200日圓（約新台幣41元）至500日圓（約新台幣103元），稅收預期從25億日圓（約新台幣5.1億元）增加至80億日圓（約新台幣16億元）。

而先前3月，京都市議會通過修正案，決定2026年3月起大幅上修住宿稅，從現行每人每晚最高1000日圓（約新台幣206元），提升至1萬日圓（約新台幣2065元），成為全日本住宿稅最高的地區。

京都2018年起徵收住宿稅，遊客人數依然有增無減，新制實施後，稅收可望由2023年的52億日圓（約新台幣10.7億元）倍增至126億日圓（約新台幣26億元）。

官方統計顯示，今年6月外國旅客達337.8萬人，創下同期新高；上半年旅客總數突破2151萬人，年增21％，是歷來最快突破2000萬人的紀錄。

