晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

卓榮泰：台美技術性磋商大致完成總結會議完成協商後送國會審議

2025/08/25 10:25

行政院長卓榮泰今赴立法院報告「台美關稅談判之進程、方針、原則及台灣產業可能遭受之衝擊影響評估」並備質詢。（記者王藝菘攝）行政院長卓榮泰今赴立法院報告「台美關稅談判之進程、方針、原則及台灣產業可能遭受之衝擊影響評估」並備質詢。（記者王藝菘攝）

〔記者林欣漢／台北報導〕行政院長卓榮泰今赴立法院報告「台美關稅談判之進程、方針、原則及台灣產業可能遭受之衝擊影響評估」並備質詢，卓榮泰指出，包括對等關稅、非關稅貿易障礙、貿易便捷化、以及供應鏈的韌性與經濟安全，這幾項的技術性磋商已經大致完成，還沒有完成的是最後達成協議前的總結會議。

卓揆強調，未來在完成整個協商後，會送請立院就談判內容進行國會保留的審議跟同意，請求立院儘速審議特別條例修正案，政院會依據這個修正案內容提出完整的特別預算，再請立院通過，就能用最快速度讓國內產業得到支持，讓產業能夠再度走向國際，為台灣未來的經濟打出國際新的一條通路，維持國家競爭力。

卓榮泰表示，未來持續有三個爭取，爭取更合理對我有利的稅率、爭取232條款有合理的協商過程跟結果，爭取不疊加方式完成整個談判的結果。另外在232條款中，目前排除若干品項適用，鋼鐵、汽車零組件、藥品、半導體等，台美雙方會持續就進展進行談判，當然也不排除新增品項。

卓榮泰指出，目前還沒有完成的是最後達成協議前的總結會議，大家會問為什麼時間、速度會慢下來，因為台灣是美國的第六大貿易逆差國，去年逆差達到739億美金，所以必須在這個當中要尋找一個平衡點，我方提出我方的立場，美方也提出美方的要求，正在做各項協商，逆差中9成來自半導體、資通訊產業、電子零組件，所以會隨著還在談判中的232特別條款中還要進行若干調查，這都有影響，目前還在積極會商中。

卓榮泰強調，維護國家利益、維護產業利益、維護國民健康、維護國家糧食安全，這四項是總統賴清德歷次談話中一而再、再而三交代的談判原則、最終談判標準，也是核心原則，台美是供應鏈緊密的合作夥伴，雙方對經濟安全持續互相加強，其中有高度共識的就是違規轉運的部分，我們有共同的理念要打擊洗產地，無論高科技貨品、出口管制或投資安全的精進做法，都是未來雙方強化產業合作的基礎，打擊洗產地也是維持我國製造業優勢、擴大國際佈局，跟結合美國與世界先進國家研發製造市場人才的好方式，跟必要正確的途徑，我們要用這方式提高經濟安全各項合作，來打造台美高科技戰略夥伴關係，這也是目前談判中的一個精神。

卓榮泰說，無論是商業談判、朝野協商、國際談判，都有個共通處，商業談判需要高明技巧，朝野協商要有取有捨、有進有退，國際談判更要堅持國家立場與利益，因此國際談判是難上加難。國際談判的慣例是談判的細節還沒達成、協議還沒達成，通常是不會完整對外說明的，達成協議之後，一定會向國人、社會、國會說明，也一定依照條約締結法等，把這些內容送交國會來審議，國會保留是一個不可避免的法律程序，也請立院支持談判的整個內容。

卓榮泰指出，通常國際談判一件談判短則數月、長則2、3年才能完成，這次美方談判是在4個月中要跟世界1、200個國家其中幾個重要的貿易逆差國，進行深度談判，在時間、程序進行方式上都非常非常艱難，感謝國人同胞跟立院過去四個多月來雖然關心、有所焦慮，我們始終相信談判代表能謹守國家立場、嚴守國家利益，再次代表談判團隊對國人致上最深的感謝。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財