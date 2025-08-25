卓榮泰：台美技術性磋商大致完成總結會議完成協商後送國會審議

行政院長卓榮泰今赴立法院報告「台美關稅談判之進程、方針、原則及台灣產業可能遭受之衝擊影響評估」並備質詢。（記者王藝菘攝）

〔記者林欣漢／台北報導〕行政院長卓榮泰今赴立法院報告「台美關稅談判之進程、方針、原則及台灣產業可能遭受之衝擊影響評估」並備質詢，卓榮泰指出，包括對等關稅、非關稅貿易障礙、貿易便捷化、以及供應鏈的韌性與經濟安全，這幾項的技術性磋商已經大致完成，還沒有完成的是最後達成協議前的總結會議。

卓揆強調，未來在完成整個協商後，會送請立院就談判內容進行國會保留的審議跟同意，請求立院儘速審議特別條例修正案，政院會依據這個修正案內容提出完整的特別預算，再請立院通過，就能用最快速度讓國內產業得到支持，讓產業能夠再度走向國際，為台灣未來的經濟打出國際新的一條通路，維持國家競爭力。

卓榮泰表示，未來持續有三個爭取，爭取更合理對我有利的稅率、爭取232條款有合理的協商過程跟結果，爭取不疊加方式完成整個談判的結果。另外在232條款中，目前排除若干品項適用，鋼鐵、汽車零組件、藥品、半導體等，台美雙方會持續就進展進行談判，當然也不排除新增品項。

卓榮泰指出，目前還沒有完成的是最後達成協議前的總結會議，大家會問為什麼時間、速度會慢下來，因為台灣是美國的第六大貿易逆差國，去年逆差達到739億美金，所以必須在這個當中要尋找一個平衡點，我方提出我方的立場，美方也提出美方的要求，正在做各項協商，逆差中9成來自半導體、資通訊產業、電子零組件，所以會隨著還在談判中的232特別條款中還要進行若干調查，這都有影響，目前還在積極會商中。

卓榮泰強調，維護國家利益、維護產業利益、維護國民健康、維護國家糧食安全，這四項是總統賴清德歷次談話中一而再、再而三交代的談判原則、最終談判標準，也是核心原則，台美是供應鏈緊密的合作夥伴，雙方對經濟安全持續互相加強，其中有高度共識的就是違規轉運的部分，我們有共同的理念要打擊洗產地，無論高科技貨品、出口管制或投資安全的精進做法，都是未來雙方強化產業合作的基礎，打擊洗產地也是維持我國製造業優勢、擴大國際佈局，跟結合美國與世界先進國家研發製造市場人才的好方式，跟必要正確的途徑，我們要用這方式提高經濟安全各項合作，來打造台美高科技戰略夥伴關係，這也是目前談判中的一個精神。

卓榮泰說，無論是商業談判、朝野協商、國際談判，都有個共通處，商業談判需要高明技巧，朝野協商要有取有捨、有進有退，國際談判更要堅持國家立場與利益，因此國際談判是難上加難。國際談判的慣例是談判的細節還沒達成、協議還沒達成，通常是不會完整對外說明的，達成協議之後，一定會向國人、社會、國會說明，也一定依照條約締結法等，把這些內容送交國會來審議，國會保留是一個不可避免的法律程序，也請立院支持談判的整個內容。

卓榮泰指出，通常國際談判一件談判短則數月、長則2、3年才能完成，這次美方談判是在4個月中要跟世界1、200個國家其中幾個重要的貿易逆差國，進行深度談判，在時間、程序進行方式上都非常非常艱難，感謝國人同胞跟立院過去四個多月來雖然關心、有所焦慮，我們始終相信談判代表能謹守國家立場、嚴守國家利益，再次代表談判團隊對國人致上最深的感謝。

