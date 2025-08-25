晴時多雲

自由電子報
焦點股》神達：買盤爆量力挺 創歷史新天價

2025/08/25 09:55

神達新竹、美國及越南的新廠即將投產，法人認為，長期將有助於提升效率並支撐業務擴張。（資料照）神達新竹、美國及越南的新廠即將投產，法人認為，長期將有助於提升效率並支撐業務擴張。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕神達（3706）受惠於旗下AI伺服器業務具備成長潛力，深受法人按讚並帶動買盤進場力挺，今日上午9時8分股價爆量觸及98元，創下歷史新天價，截至上午9時43分暫報97.2元，漲幅6.58%，成交量5萬1312張。

法人指出，神達未來幾年將持續受惠於AI伺服器市場與產品多元化策略，高階伺服器與網路機架需求強勁，結合研發實力與全球客戶基礎，公司目標是逐步擴大市占率。隨著AI伺服器及超大規模雲端資料中心的需求提升，公司在二線雲端服務商的客製化優勢可望進一步發揮，使自有品牌伺服器在國際市場站穩一席之地。

在產能布局方面，神達新竹、美國及越南的新廠即將投產，法人認為，長期將有助於提升效率並支撐業務擴張。神達因應客戶需求變化與市場轉型，持續採取前瞻性措施強化產品力，而財務結構的改善也展現未來成長潛力。整體來看，神達在AI伺服器、雲端應用與新產能的推進下，營運展望保持正向。

