焦點股》 國巨︰搶親芝浦勢在必得 併購題材再起

四度加碼、勢在必得，國巨宣布調高收購價格至每股7130日圓。（資料照）

〔記者高嘉和／台北報導〕被動元件龍頭國巨（2327）「搶親」日本芝浦電子（Shibaura Electronics）勢在必得，不僅是擴大感測器業務版圖的重要一步，更象徵其朝向車用、工控、5G等高附加價值應用領域深耕的決心，加上相較於同業，國巨目前本益比（P/E ratio）相對具備吸引力，今開盤出量上攻，上漲約半根停板。

受到日商美蓓亞三美於14日宣布調高對芝浦電子收購價，國巨日前宣布第四度調高公開收購價，由每股6635日圓調高至每股7130日圓，收購價格再漲7.4%，估總併購金額再增加近15億元，超過200億元。

請繼續往下閱讀...

芝浦電子以其在溫度、壓力等高階感測器上的技術實力著稱，透過這次收購，國巨得以強化產品線，滿足客戶對「一站式購足」的需求。在電動車與智慧製造浪潮下，感測器需求持續攀升，此舉預期將為國巨帶來新的成長動能，進一步鞏固其在全球被動元件市場的領先地位。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法