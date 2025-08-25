晴時多雲

焦點股 》雷虎︰無人機採購加持 股價衝破雲霄

2025/08/25 09:36

雷虎飛天刀無人機Striker自移動式彈射架起飛,搭載Auterion AI進行打擊。（雷虎提供）雷虎飛天刀無人機Striker自移動式彈射架起飛,搭載Auterion AI進行打擊。（雷虎提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕無人機股雷虎（8033）受到國防部軍購局無人機題材持續，再加上明年度國防預算達9495億元，創史上最高激勵，今日開高後攻上漲停146.5元，創歷史新高，截至9:23分，漲停成交張數逾1.7萬張，漲停委買張數逾5400張，

市場人士指出，無人機概念股在政策加持，全球增加軍費支出，且無人機戰場應用獲得肯定下，後市仍看好。

上周行政院院會通過明年度中央政府總預算案，歲入編列2.8兆元，歲出編列約3兆元，其中國防預算達9495億元，占明年GDP的3.32%，創歷史新高，較今年度增加1768億元、年增率22.9%。

雷虎積極布局無人機市場，對國防部軍備局的4.87萬架、採購金額上看500億元的標案，積極評估中，而雷虎美國廠最快預計年底到明年第一季完成。雷虎美國廠主要是生產無人機關鍵組件及馬達。

