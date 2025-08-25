焦點股》台積電：川普政府不入股 市值重返30兆

美國川普政府對外釋出不入股的消息、輝達執行長黃仁勳快閃來台，帶動台積電（2330）今股價上漲。（資料兆）

〔記者洪友芳／新竹報導〕美國聯準會可望在9月提前降息，激勵上週五美股四大指數收紅，道瓊更大漲逾8百點，台積電ADR也上漲2.49%，收232.99美元，加上美國川普政府對外釋出不入股的消息、輝達執行長黃仁勳快閃來台，帶動台積電（2330）今股價上漲，截至9點05分，股價來到1165元，大漲30元，市值回升至30兆元大關，達30.21兆元。

美國聯準會考量關稅可能刺激物價上漲與通膨效應，就業市場顯露疲軟，9月可能提早降息，市場信心大振，上週五美股四大指數皆上漲，道瓊工業指數強漲超過8百點。輝達創辦人暨執行長黃仁勳上週五快閃來台，指出輝達與台積電合作6款新一代晶片已設計定案，包括CPU、GPU、NVLink交換器、網路晶片、矽光子處理器等，全委由台積電代工生產，未來幾個月，台積電會很忙，生意很好，投資台積電是「聰明人」。

台積電魏哲家現身也證實美國川普政府對外釋出不入股的消息。輝達27日將公布財報，將牽動AI族群走向，但「機器人新大腦」25日開箱，台積電也是機器人受惠股，多重利多，激勵台積電今股價勁揚。

