高市勞退新制突破74萬人 均薪高於台中市

高雄市的勞退平均提繳工資六都排名第四。（記者侯承旭攝）

〔記者侯承旭／高雄報導〕勞動部日前公布全國勞工勞退提繳工資行情，高雄市勞退新制投保人數首度突破74萬人，平均提繳工資六都排第四，高於台南市與台中市。

根據最新的全國勞工勞退提繳工資行情，今年六月底高雄市投保勞退新制人數達74萬492人，比去年十二月底增加了4487人，總計半年來高雄市新增了4487個工作職缺，主要是服務業部門的投保人數新增了4643人。

請繼續往下閱讀...

若以勞退新制平均提繳工資分析，高雄市的平均投保工資為4萬1628元，高於台中市的3萬9011元、台南市的3萬9599元，在六都排名第四。半年來高雄市的平均投保工資提高了968元。

就產業別分析，高雄市投保人數最多的是製造業達20萬6006人，平均提繳工資為4萬9900元，遠高於平均提繳工資，顯示高雄市製造業提供的工作機會與薪資待遇均較優越，是高雄的強勢產業。高雄市平均提繳工資最低的行業住宿餐飲業僅2萬9028元，投保人數達4萬5407人。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法