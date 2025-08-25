擺脫對美依賴 德國總理：應尋找新的全球貿易夥伴

德國總理梅爾茨表示，德國應該超越美國對歐盟商品課徵15％關稅的貿易協議，未來幾年積極開發新的貿易夥伴。（法新社）

〔國際新聞中心／綜合報導〕德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）24日表示，德國應該超越美國對歐盟商品課徵15％關稅的貿易協議，未來幾年積極開發新的貿易夥伴。

梅爾茨在1場政府開放日（Open Day）活動中表示：「如果美國不再願意遵守世界貿易組織（WTO）規則，我們應該如何處理世界貿易？」開放日活動讓民眾參觀柏林的政府機構，並參與討論。

路透報導，這位基督教民主聯盟（CDU）黨魁說：「我們應該在全球尋找與我們理念相同的夥伴。」

根據「畫報」（Bild）週末發布的一項INSA民調，梅爾茨的支持率為25％，與極右派政黨「另類選擇黨」（AfD）持平。

7月28日的框架貿易協議，由美國總統川普與歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）促成。

梅爾茨指出：「我們需要與美國保持良好的經濟關係，而在這方面，我們可能算是『安全過關』（got off lightly）。」他提到，貿易機會可能會在南美、亞洲和非洲開展，而且應該對雙方都有利。

梅爾茨說，「我們必須持續沿著這條道路前進。」

