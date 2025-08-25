晴時多雲

死亡前2年贈與這些人財產 應併入遺產總額申報

2025/08/25 07:30

台北國稅局表示，被繼承人死亡前2年內贈與特定人的財產，應併入遺產總額申報遺產稅。（記者鄭琪芳攝）台北國稅局表示，被繼承人死亡前2年內贈與特定人的財產，應併入遺產總額申報遺產稅。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部台北國稅局表示，民眾申報遺產稅時，常漏未將被繼承人死亡前2年內贈與配偶或子女的財產併入遺產總額申報，因而被稽徵機關依法補徵稅款，並裁處罰鍰。

台北國稅局說明，根據「遺贈稅法」第15條規定，被繼承人死亡前2年內贈與配偶或依「民法」第1138條及第1140條規定的各順序繼承人（即直系血親卑親屬、父母、兄弟姊妹、祖父母）及各該親屬配偶的財產，不論贈與時有無申報或繳納贈與稅，均視為被繼承人死亡時的遺產，應併入遺產總額申報遺產稅。至於上述因贈與行為所繳納的贈與稅與土增稅，連同按郵政儲金一年期定存利率計算的利息，應自遺產稅額內扣抵，但扣抵額不得超過贈與財產併計遺產總額後增加的應納稅額。

舉例說明，甲君2023年贈與配偶乙君現金390萬0元及女兒丙君現金360萬元，申報贈與總額360萬元及不計入贈與總額390萬元，並繳納贈與稅11萬餘元。甲君2024年死亡，繼承人申報遺產稅時，漏報申君死亡前2年內贈與配偶及女兒的財產，經國稅局核定遺產價值750萬元，併入遺產總額課稅，扣除已納贈與稅及加計利息後，補徵稅款63萬餘元，並裁處罰鍰50萬餘元。不過，繼承人不服申請復查，主張上述贈與已申報並繳納贈與稅，不應計入遺產總額課稅，國稅局依規定以甲君死亡前2年內贈與配偶及女兒的現金核屬甲君的遺產，駁回復查申請。

台北國稅局呼籲，民眾申報遺產稅時，如被繼承人死亡前2年內有贈與配偶或直系血親卑親屬、父母、兄弟姊妹、祖父母及各該親屬配偶的財產，不論贈與時有無申報或繳納贈與稅，均應併入遺產總額申報遺產稅，切勿遺漏，以免受罰。

