三星盤算搭川普順風車 與英特爾合作有這項重要考量

三星正尋求與英特爾等美國晶片製造商建立戰略合作夥伴關係，以期與川普政府達成更有利的貿易協議。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，韓國半導體巨頭三星正尋求與英特爾合作，此舉背後有更高的「政治」願望，尤其是考慮到川普政府對英特爾持股近10%的立場。

美國政府對英特爾的興趣達到新的高度，這是以前從未在其他任何一屆政府身上看到過。雖然這經歷了一場漫長的失敗，但最終結論是，川普政府設法獲得英特爾10%的股份。

韓國消息人士透露，三星正尋求與英特爾等美國晶片製造商建立戰略合作夥伴關係，以期與川普政府達成更有利的貿易協議。

據稱，三星正在探索與美國公司合作，以「取悅」川普政府，並確保其地區業務不受高額關稅的影響。據推測，如果三星成功與英特爾達成協議，這家韓國巨頭在川普眼中的地位將會提升，主要是因為英特爾已成為現任美國政府的重要因素。雖然關於此次合作如何進行的細節尚不確定，但或許可以預見其結果。

先前wccftech報導，討論英特爾如何放棄對玻璃基板的追求。同時，該公司的幾名工程師正轉投三星位於美國的機電部門，因為這家韓國巨頭將玻璃基板視為未來發展的重要組成部分。

更重要的是，由於英特爾正在尋求獲得其玻璃基板技術的授權，三星也可以透過為「藍隊」（英特爾）提供終端解決方案來參與其中，最終使兩家公司都能利用該封裝技術。目前，三星採用英特爾18A等製程的可能性很小，因為一切都取決於該節點對藍隊內部產品（例如Panther Lake）的運作效果。

此外，鑑於三星計劃在其泰勒工廠生產高達2奈米的製程，從英特爾採購晶片可能會存在利益衝突。然而，建立戰略合作夥伴關係仍可能在許多方面對英特爾有利，並使韓國代表團獲得更有利的協議。

