中國商飛國產C919零件受制於人 改向波音、空巴訂千架飛機

〔編譯盧永山／綜合報導〕儘管北京當局近年來一直在扶持國產飛機的開發，試圖打破美國波音和歐洲空中巴士在全球客機市場的雙壟斷地位，但要實現這個目標似乎仍遙不可及。《彭博》報導，中國航空業者計劃向波音和空中巴士訂購約1000架飛機的消息，凸顯了中國在製造飛機方面仍然嚴重落後西方。

中國商飛公司（COMAC）自2008年成立以來，交付的飛機不到200架，而且主要由同樣是國營的國內航空公司訂購後進行商業營運。儘管中國砸下了數十億美元，並經過多年的研發努力，希望減少對空中巴士和波音的依賴，但仍無法改變這個局勢。照目前情況來看，中國商飛今年可能無法交付約75架飛機。

彭博行業研究（Bloomberg Intelligence）亞洲航空和國防分析師朱懌表示：「任何額外的波音或空中巴士窄體飛機訂單，都將打擊中國商飛的雄心壯志。」

中國商飛的C919噴射機可搭載158至192名乘客，原本意在與空中巴士A320neo和波音737 Max競爭，但C919在國際上銷售困難，主要是因為中國商飛無法獲得美國和歐洲航空監管機構的適航認證。

由於C919也嚴重依賴西方製造的零件（包括美國零件），總部位於上海的中國商飛一直處於華府與北京針鋒相對的關稅爭議中，在美中2國承諾達成貿易協議之前，美國對中國的關稅曾升至145%。

在此之前，美國曾限制包括噴射飛機引擎在內的一些關鍵零件向中國出口，這損害了中國商飛提高產量的努力，這架單走道飛機主要採用其他製造商的客製化零件打造，例如法美合資企業CFM國際公司的引擎。

美國銀行分析師艾普斯坦（Ronald J. Epstein）表示，C919的主要供應商有48家來自美國，26家來自歐洲，14家來自中國。

英國的航空資料分析機構Cirium表示，中國商飛計劃今年生產和交付多達75架飛機。但截至 8 月中旬，中國商飛僅向中國客戶交付了5架C919。中國3大航空公司：中國國際航空公司、中國南方航空公司和中國東方航空公司，預計中國商飛將交付32架C919，但過去18個月3家公司共訂購了300架C919。

中國商飛另一款已經投入營運的飛機是較小的區域飛機C909，同樣也是由國內航空公司與印尼的 TransNusa訂購後進行商業營運。儘管北京當局努力提升中國商飛的地位，但該公司僅向中國航空業者提供了不到400架C919，儘管訂單超過1000 架。

與此同時，空中巴士從1988年開始生產 A320系列噴射機，其銷量即將首度超過波音，或許最快就在下個月，這2家公司單走道噴射機的累計銷量已接近1萬2175架。

中國商飛一直在努力打造國際影響力，在新加坡和香港開設了銷售辦事處，該公司還將飛機銷售目標鎖定在越南、印尼和柬埔寨。在某些情況下，中國商飛提供了慷慨的融資條件，甚至提議直接投資航空公司，以達成交易。

新加坡奧爾頓航空諮詢公司（Alton Aviation Consultancy）董事林敬淵表示：「飛機研發和生產是最難的事情之一，而中國商飛仍然是這個領域的新手之一。」

