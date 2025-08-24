晴時多雲

黃仁勳、魏哲家互開玩笑誰來「買單」一語雙關引外媒追風

2025/08/24 21:16

輝達執行長黃仁勳日前與台積電總裁魏哲家進行重要商業協談，期間兩人互動融洽，雙方還討論晚餐由誰來「買單」，可謂一語雙關，因為黃仁勳正是為了台積電的訂單而來。（取自網路新聞畫面）輝達執行長黃仁勳日前與台積電總裁魏哲家進行重要商業協談，期間兩人互動融洽，雙方還討論晚餐由誰來「買單」，可謂一語雙關，因為黃仁勳正是為了台積電的訂單而來。（取自網路新聞畫面）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達執行長黃仁勳日前已返台灣，與台積電總裁魏哲家進行重要商業協談，期間兩人互動融洽，雙方不改幽默本色互開玩笑，還討論晚餐該由誰來「買單」，可謂一語雙關，因為黃仁勳正是為了台積電的訂單而來。

黃仁勳與魏哲家會面的另類對話插曲，也吸引外媒tomshardware報導。據悉，此次談判將與採用Blackwell架構的中國版B30晶片有關。儘管談判內容嚴肅，兩人關係依然十分融洽。一段影片清晰地展現他們之間融洽的關係，影片中兩位億萬富翁正在開玩笑，討論誰來買單。

兩位科技巨頭在台北共進晚餐。在影片中，可以看到他們緊緊地站在一起，黃仁勳的手臂摟著魏哲家的肩膀。

彭博資深評論家tae kim也在社群媒體X貼文引述，在黃仁勳介紹自己與「台積電的世界級領袖」會面後，魏哲家也開始發言。 魏說：「請容許我告訴大家，我們非常榮幸能夠邀請到這位4兆新台幣的傢伙」，這顯然是指黃仁勳的財富。

然後，魏哲家開始琢磨這位CEO同事的財富究竟值多少錢，結果被黃仁勳斥責道：「別再這樣了！」為了掩飾自己的尷尬，黃仁勳迅速反駁道：「不過，你得付晚餐的錢！」

