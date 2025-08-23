「炒」茶變抄家！中國普洱茶價格暴跌8成 有人破產、有人跳樓

中國普洱茶價格暴跌。示意圖。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕中國經濟低迷不振，奢侈品、普洱茶和藝術品市場信心雪崩。港媒驚爆，中國優質普洱茶價格創 2019 年以來新低，最高跌幅達到8成。隨著普洱茶泡沫破裂，1位東莞藏家抵押2間房子買茶餅，現在不僅破產還背債700多萬人民幣（以下同，約台幣2968萬），他絕望地說，當初一起囤茶的兄弟要嘛跑路，要嘛跳樓了。

《南華早報》23日報導，今年普洱茶市場波動大，曾被投機者和收藏家視為硬通貨的高端產品價格，已經跌至2019年以來的最低水準。儘管不同品牌和年份的普洱茶價格差異很大，但幾乎所有普洱茶的價格都下跌。

普洱茶龍頭品牌大益生產的軒轅系列茶餅一個標準單位（約15公斤）在2017年的售價約為7萬元（約台幣30萬），2021年飆升至近188萬（約台幣797萬），2023年初回落至108萬（約台幣458萬），今年6月隨著投機泡沫破裂而暴跌至38萬（約台幣161萬）。若以巔峰時期的價格估算，跌幅高達8成。

分析師表示，普洱茶暴跌反映了中國廣泛的經濟壓力，包括經濟疲軟、企業利潤率下降以及商務禮品贈送大幅回落。在財政緊縮和反腐敗運動更加嚴格的情況下，官員們也對炫耀性消費越來越警惕。

北京師範大學-香港浸會大學聯合國際學院副院長趙曉峰（音譯）說，房價還在探底，更遑論茶葉、葡萄酒和藝術品收藏等非必需品了。他直指，普洱茶市場正在進入寒冬，信心下滑加速了資本外流。

譚同（音譯）是中國最大茶葉集散地和貿易中心廣州的茶商，他也說，廣東很多富有的工廠老闆和商人都囤積大量茶葉，但這股茶葉熱潮現在正以前所未有的速度降溫。

譚同說，我們甚至看到了廢棄倉庫的現象，收藏家和投機者不支付倉儲費，因為貸款飆升而跑路，倉庫所有者不得不拍賣這些茶葉，有些價格甚至還不到市場價的3分之1。

中媒《證券之星》也指出，東莞曾因普洱茶收藏創下多項紀錄，巔峰時期30 萬噸的藏茶量，按357 克標準餅計算相當於8.4 億餅，庫存價值達到1000 億，超過雲南全年茶葉產業總產值的3分之2。

曾經在茶會上揮金如土的藏家們，如今正忙著清點抵押品，根據當地茶商協會統計，光是2025 年上半年，東莞就有623 家茶葉實體店註銷，6.8 萬名個體藏家徹底清倉離場，相當於巔峰時期藏家總數的7成。

李姓藏家的經歷超級慘，2018 年，他抵押了兩間房子，以每餅8 萬（約台幣34萬）的價格購入50 餅「軒轅號」，憧憬發大財。未料，2025 年，同款茶餅市價跌至1.2 萬（約台幣5萬），他不僅耗盡積蓄支付每月4 萬元（約台幣17萬）的貸款利息，還背負700 多萬的債務。

李姓藏家絕望地說，「倉庫催繳保管費，銀行催還貸款，當初一起囤茶的兄弟要嘛跑路要嘛跳樓，我算是撐到最後的。」

