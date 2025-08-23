晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

「炒」茶變抄家！中國普洱茶價格暴跌8成 有人破產、有人跳樓

2025/08/23 20:50

中國普洱茶價格暴跌。示意圖。（歐新社）中國普洱茶價格暴跌。示意圖。（歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國經濟低迷不振，奢侈品、普洱茶和藝術品市場信心雪崩。港媒驚爆，中國優質普洱茶價格創 2019 年以來新低，最高跌幅達到8成。隨著普洱茶泡沫破裂，1位東莞藏家抵押2間房子買茶餅，現在不僅破產還背債700多萬人民幣（以下同，約台幣2968萬），他絕望地說，當初一起囤茶的兄弟要嘛跑路，要嘛跳樓了。

《南華早報》23日報導，今年普洱茶市場波動大，曾被投機者和收藏家視為硬通貨的高端產品價格，已經跌至2019年以來的最低水準。儘管不同品牌和年份的普洱茶價格差異很大，但幾乎所有普洱茶的價格都下跌。

普洱茶龍頭品牌大益生產的軒轅系列茶餅一個標準單位（約15公斤）在2017年的售價約為7萬元（約台幣30萬），2021年飆升至近188萬（約台幣797萬），2023年初回落至108萬（約台幣458萬），今年6月隨著投機泡沫破裂而暴跌至38萬（約台幣161萬）。若以巔峰時期的價格估算，跌幅高達8成。

分析師表示，普洱茶暴跌反映了中國廣泛的經濟壓力，包括經濟疲軟、企業利潤率下降以及商務禮品贈送大幅回落。在財政緊縮和反腐敗運動更加嚴格的情況下，官員們也對炫耀性消費越來越警惕。

北京師範大學-香港浸會大學聯合國際學院副院長趙曉峰（音譯）說，房價還在探底，更遑論茶葉、葡萄酒和藝術品收藏等非必需品了。他直指，普洱茶市場正在進入寒冬，信心下滑加速了資本外流。

譚同（音譯）是中國最大茶葉集散地和貿易中心廣州的茶商，他也說，廣東很多富有的工廠老闆和商人都囤積大量茶葉，但這股茶葉熱潮現在正以前所未有的速度降溫。

譚同說，我們甚至看到了廢棄倉庫的現象，收藏家和投機者不支付倉儲費，因為貸款飆升而跑路，倉庫所有者不得不拍賣這些茶葉，有些價格甚至還不到市場價的3分之1。

中媒《證券之星》也指出，東莞曾因普洱茶收藏創下多項紀錄，巔峰時期30 萬噸的藏茶量，按357 克標準餅計算相當於8.4 億餅，庫存價值達到1000 億，超過雲南全年茶葉產業總產值的3分之2。

曾經在茶會上揮金如土的藏家們，如今正忙著清點抵押品，根據當地茶商協會統計，光是2025 年上半年，東莞就有623 家茶葉實體店註銷，6.8 萬名個體藏家徹底清倉離場，相當於巔峰時期藏家總數的7成。

李姓藏家的經歷超級慘，2018 年，他抵押了兩間房子，以每餅8 萬（約台幣34萬）的價格購入50 餅「軒轅號」，憧憬發大財。未料，2025 年，同款茶餅市價跌至1.2 萬（約台幣5萬），他不僅耗盡積蓄支付每月4 萬元（約台幣17萬）的貸款利息，還背負700 多萬的債務。

李姓藏家絕望地說，「倉庫催繳保管費，銀行催還貸款，當初一起囤茶的兄弟要嘛跑路要嘛跳樓，我算是撐到最後的。」

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
安心專線：1925
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財