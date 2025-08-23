多名Fed官員不挺9月降息 分析師：今年恐僅降息一次

鮑爾在全球央行年會上釋出九月降息訊號。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕在聯準會官員對於何時與如何調整利率政策，意見分歧之際，聯準會主席鮑爾22日釋出降息的訊號。彭博報導，鮑爾在傑克森霍爾央行年會上的演說，並沒有保證會有更多降息行動跟進，因此可能僅降息一次。

鮑爾演說以儘管對通膨的擔憂仍在，但勞動市場的風險正逐漸升高為由，開啟九月降息之門。他指出，由於勞動力供需兩端顯著放緩，因此勞動市場呈現「奇特平衡」；「這不尋常的局面顯示就業下行風險正升高，如果這些風險成真，可能以裁員急遽增加與失業率上升的形式迅速顯現」。

他說，「儘管政策處於限制性區間，但基本展望與不斷變化的風險平衡或許需要我們調整政策立場」。

鮑爾的說法引發部份聯準會官員不同意見，聖路易聯邦儲備銀行總裁慕薩勒（Alberto Musalem）指出，「通膨的發展確實更接近3%，而非2%，而且這可能持續一段時間，而此風險是對應於勞動市場可能惡化的未實現風險」。

他說，「當前的政策正位於勞動市場充分就業，以及通膨走勢高於2%的正確位置，這是往抑制通膨傾斜的正確位置」。他補充，「我會一直更新我的展望與風險平衡，直到政策會議前兩、三天，然後再做出決定」。

克里夫蘭聯邦儲備銀行總裁哈瑪克（Beth Hammack）表示，「我認為通膨太高，而且還在升高，走勢朝錯誤方向發展」，而勞動市場的狀況仍「相當好」，「根據我現在掌握的數據，如果明天召開會議，我認為沒有降息的理由」。

堪薩斯城聯邦儲備銀行總裁施密德（Jeffrey Schmid）與亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）皆對9月降息感到質疑。施密德說，由於物價升幅高於聯準會的目標，且預料將加速，「我們必須對下調短期利率對通膨的影響謹慎以對」。

波士頓聯邦儲備銀行總裁科林斯（Susan Collins）則表示，如果聯準會9月會議前的數據反映勞動市場條件的惡化風險，那麼9月降息是適當的。

桑坦德美國資本市場首席美國經濟學家史坦利（Stephen Stanley）指出，聯準會內部意見的分歧雖使九月降息是可能的，但為「降一次，然後觀望」。

德意志銀行美國經濟學家盧澤蒂（Matthew Luzzetti）說，「基於就業與通膨的雙重風險以及聯準會官員的意見分歧，我認為最好的方式是放緩降息途徑」，9月開始降息，進一步的行動則取決於數據。

