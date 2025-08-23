晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

多名Fed官員不挺9月降息 分析師：今年恐僅降息一次

2025/08/23 19:31

鮑爾在全球央行年會上釋出九月降息訊號。（路透）鮑爾在全球央行年會上釋出九月降息訊號。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕在聯準會官員對於何時與如何調整利率政策，意見分歧之際，聯準會主席鮑爾22日釋出降息的訊號。彭博報導，鮑爾在傑克森霍爾央行年會上的演說，並沒有保證會有更多降息行動跟進，因此可能僅降息一次。

鮑爾演說以儘管對通膨的擔憂仍在，但勞動市場的風險正逐漸升高為由，開啟九月降息之門。他指出，由於勞動力供需兩端顯著放緩，因此勞動市場呈現「奇特平衡」；「這不尋常的局面顯示就業下行風險正升高，如果這些風險成真，可能以裁員急遽增加與失業率上升的形式迅速顯現」。

他說，「儘管政策處於限制性區間，但基本展望與不斷變化的風險平衡或許需要我們調整政策立場」。

鮑爾的說法引發部份聯準會官員不同意見，聖路易聯邦儲備銀行總裁慕薩勒（Alberto Musalem）指出，「通膨的發展確實更接近3%，而非2%，而且這可能持續一段時間，而此風險是對應於勞動市場可能惡化的未實現風險」。

他說，「當前的政策正位於勞動市場充分就業，以及通膨走勢高於2%的正確位置，這是往抑制通膨傾斜的正確位置」。他補充，「我會一直更新我的展望與風險平衡，直到政策會議前兩、三天，然後再做出決定」。

克里夫蘭聯邦儲備銀行總裁哈瑪克（Beth Hammack）表示，「我認為通膨太高，而且還在升高，走勢朝錯誤方向發展」，而勞動市場的狀況仍「相當好」，「根據我現在掌握的數據，如果明天召開會議，我認為沒有降息的理由」。

堪薩斯城聯邦儲備銀行總裁施密德（Jeffrey Schmid）與亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）皆對9月降息感到質疑。施密德說，由於物價升幅高於聯準會的目標，且預料將加速，「我們必須對下調短期利率對通膨的影響謹慎以對」。

波士頓聯邦儲備銀行總裁科林斯（Susan Collins）則表示，如果聯準會9月會議前的數據反映勞動市場條件的惡化風險，那麼9月降息是適當的。

桑坦德美國資本市場首席美國經濟學家史坦利（Stephen Stanley）指出，聯準會內部意見的分歧雖使九月降息是可能的，但為「降一次，然後觀望」。

德意志銀行美國經濟學家盧澤蒂（Matthew Luzzetti）說，「基於就業與通膨的雙重風險以及聯準會官員的意見分歧，我認為最好的方式是放緩降息途徑」，9月開始降息，進一步的行動則取決於數據。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財