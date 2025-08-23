晴時多雲

阿公怕你餓！96歲不想退休佛心原因被讚爆

2025/08/23 19:14

今年96歲的布朗（Bill Brown）創辦食物銀行幫助他人。（圖取Children's Table 官網）今年96歲的布朗（Bill Brown）創辦食物銀行幫助他人。（圖取Children's Table 官網）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕CNN披露，今年96歲的布朗（Bill Brown）住在美國佛羅里達州，他經歷從二戰到民權運動再到網路興起的種種歷史事件，大蕭條（1929年至1933年）深受他人援助，這段經歷讓他銘記在心。過去30年裡，一直致力於透過自己創辦的非營利組織「兒童餐桌」（Children's Table）幫助他人，他創辦的食物銀行今年迄今已提供超過 150 萬份餐點，讓許多人免於挨餓。

Children's Table吸引許多志工前來幫忙。（圖取自官網）Children's Table吸引許多志工前來幫忙。（圖取自官網）

報導指出，布朗一家在布朗森（Bronson）生活了 35 年，布朗 60 多歲時，幫忙照料家裡的菜園。每當農產品盛產時，他們就會將剩餘的蔬菜送給附近有需要的家庭。他說，當時並不打算創辦食物銀行「兒童餐桌」，只是達到了為這麼多人提供服務的狀態，需要有一個身份和一個名字。

隨著他們開始提供更多社區服務，該組織開始採用更多方式來接觸偏遠地區的人們。他們現在工作的很大一部分包括一條巴士送貨路線，讓佛羅里達州一些最偏遠農村的人有機會購買雜貨，而無需前往食物銀行，而且他們偶爾會進行緊急上門拜訪。

佛羅里達州兒童和家庭部的托姆布利 （Cheryl Twombly） 認識布朗和他的妻子已有 30 多年，她表示，即使是接受公共援助的家庭也需要一些額外的幫助。他提及，這些年來，總有一個家庭會在深夜打電話說，「我沒有辦法養家糊口了」，然後他們就會帶著一箱箱食物，開車到很遠的地方去，確保這個家庭有食物果腹。

如今，布朗已年近百歲，他並不打算輕易放慢腳步，他相信「兒童餐桌」的未來將充滿希望，因為社區已經團結起來，共同支持這項事業。雖然工作人員不多，但該組織在很大程度上依賴志工，其中一些志工最初是通過親自前來領取食物才知道這個組織的。

四年前，當古登 （Deborah Gooden） 和她的家人搬到布朗森地區時，她出於需要找到了兒童餐桌。他稱讚，布朗先生就像黑暗中的一道陽光。古登已經在「兒童餐桌」做了四年志工，並開始帶一些孩子來幫忙，她希望孩子們能秉持布朗的畢生信念-鄰里互助。

布朗謙遜地說，「幫助他人是會傳染的，能幫助別人，我感到很榮幸。」

