郭智輝請辭後行程不受影響 今南下視察災後復原進度

經濟部長郭智輝親自慰問受災居民，並指示台水公司持續配合台南市政府團隊。

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部長郭智輝22日晚間透過經濟部媒體群組表示請辭，23日仍沒閒著，南下前往台水公司設於麻豆區的前進指揮所，聽取災後修繕進度簡報，也前往台糖公司海埔畜殖場視察。

郭智輝今日在台水公司董事長李嘉榮等人陪同下，前往麻豆區的前進指揮所，聽取災後修繕進度簡報，並實地視察受災戶修繕情形，指示台水公司加強媒合作業及加速完成修繕，並向施工廠商表達感謝之意。

台水公司配合麻豆區公所及東山區公所展開受災戶屋頂復建媒合作業，動員32家施工廠商，截至8月22日，已有132戶受災戶表達媒合意願，媒合131戶，並成功完成40戶會勘與簽約，其中9戶已動工修繕，17戶修繕作業已順利完工。另針對中低收入戶部分，更由廠商全額負擔並協助進行房屋修繕工作。

另外，日前颱風橫掃臺灣西部沿海地區，以及接連的大雨，使得台糖公司海埔畜殖場嚴重積水，數日未退。繼上週六後，郭智輝今日再親赴海埔畜殖場關心復原進度。

台糖表示，有賴於經濟部水利署派駐專業工程人員，並提供機具協助抽水，場內積水多已退去，山貓及車輛等機具已依法完成清運、消毒及掩埋，緊急救災作業已順利圓滿完成。後續台糖將依相關規定辦理斃死豬隻化製及掩埋作業，確保環境安全，另感謝水利署第五河川分署、嘉義縣家畜疾病防治所及農業處等單位協助提供相關物資，並派員駐場指導開挖掩埋及環境消毒作業，加速復原進度。

郭智輝感謝現場人員不辭辛勞，日以繼夜協力災後復原，未來國內豬肉供應調節，仍需要台糖作為穩定的力量，把老舊的畜殖場改建更新為更高效能、對環境友善的豬場刻不容緩。另建議台糖提出計劃改建海埔場，並參考科學園區零廢中心的觀念，評估從飼料生產到成品銷售一條龍的循環園區，導入更有效的激勵機制，讓專業同仁從員工變成績效分潤擁有者，如此將會有更高的運作效率和產值。

郭智輝也建議台糖在公司或產業園區附近新建小型住宅，讓單身的專業人員無後顧之憂，並期許台糖不僅要在畜牧產業中展現韌性，更要以循環經濟與永續發展為核心，從生產到生活全面創新，朝向兼顧環境、產業與社會共榮的願景目標邁進。

