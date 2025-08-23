調查顯示：4成在中國營運日企 感受到景氣惡化

6成在中國營商的日企表示，中國當地商品「銷售價格下跌」是他們最大的經營難題。（歐新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔編譯孫宇青／綜合報導〕日本《共同社》22日報導，在中國日本企業組成的「中國日本商會」，22日公布營商環境相關問卷調查結果。對於2025年1至6月企業景氣，感到「惡化」及「略微惡化」的企業家數佔40％，較上次調查的2024年10至12月大增10％。

據報導，該問卷調查以往每季度實施，從此次開始改為每半年一次。調查結果顯示，認為中國景氣「惡化」及「略微惡化」的日企比例高達40％，認為景氣「改善」及「略微改善」的企業佔26％，較上次調查減少1％，這反映出中國經濟的通貨緊縮趨勢。

在選項可複選的事業經營課題方面，「銷售價格下跌」居首位，有60％的企業勾選，其次是「人力成本攀升」，達到58％。

商會會長本間哲朗（松下控股副社長）在記者會上表示，中國的降價等過度競爭問題「非常嚴峻，成為日企共同的煩惱」。他還提及7月在蘇州發生的日籍女性遇襲受傷等事件，表示將繼續強烈要求有關部門確保日本人的安全。

該調查以約8000家日本企業為對象實施，獲得1434份回答。

