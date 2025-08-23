晴時多雲

中國企業在巴西撕破臉！滴滴和美團子公司互告

2025/08/23 16:29

中國滴滴出行在巴西的外送子公司99Food，和美團外送子公司Keeta互告。圖為99Food的APP。（路透）中國滴滴出行在巴西的外送子公司99Food，和美團外送子公司Keeta互告。圖為99Food的APP。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國叫車平台滴滴出行在巴西的外送服務子公司99Food，被同為中企的美團外送子公司Keeta告上法院，99對此不甘示弱，緊接著就在聖保羅提告Keeta涉嫌侵犯商標權和不公平競爭。

美團子公司Keeta的APP。（圖擷自Keeta官網）美團子公司Keeta的APP。（圖擷自Keeta官網）

據《路透》報導．Keeta在巴西展開外送服務時，99Food要求各地餐廳不得與其他平台合作，等同是阻擋Keeta的發展，因此Keeta決定和99對簿公堂。

不過，99隨即也向法院提出訴訟，指控Keeta採用和99平台類似的顏色、圖樣與字體，這會對消費者造成混淆。99批評，Keeta試圖「搭便車」複製該公司在巴西的成功，因此要求法院勒令Keeta進行更改。

Keeta對此表示，他們的標誌、顏色與母公司美團有關，而且自Keeta成立的這3年以來，一直都是使用這樣的商標，99對於訴訟內容則不願回應。

