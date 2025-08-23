晴時多雲

台灣又掃到颱風尾！英特爾跌落神壇 川普怪罪沒有早祭出高關稅

2025/08/23 16:03

川普說，英特爾曾是全球最大、最強的晶片公司，但之後晶片產能開始轉往海外，更是特別轉移到台灣，如果當時有總統喊出高關稅，或許現在就不會這樣。（路透資料照）川普說，英特爾曾是全球最大、最強的晶片公司，但之後晶片產能開始轉往海外，更是特別轉移到台灣，如果當時有總統喊出高關稅，或許現在就不會這樣。（路透資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普在公開談話中透露，美國政府取得英特爾（Intel）10%股權。而他22日在白宮橢圓辦公室提到英特爾時，再度提到台灣，稱英特爾曾是全球最大、最強的晶片公司，但之後晶片產能開始轉往海外，更是特別轉移到台灣，如果當時有總統喊出高關稅，或許現在就不會這樣。

美國總統川普日前暗示，可能對外國製造的半導體課徵高達300%的關稅，但承諾在美國有投資，則有機會倖免，想藉此扶植本土晶片產業。

22日他在白宮橢圓辦公室談到英特爾，表示最初因共和黨籍參議員科頓（Tom Cotton）公開批評英特爾領導層，因此他一度要求陳立武下台，但在會面後，「覺得對方多少是受害者」，便提出另一種解決方式。

川普表示，他直接告訴陳立武，美國應該拿到英特爾10%的股份，陳立武也回應說會考慮。川普說：「我希望你（陳立武）能這麼做，因為正如你所知道的，英特爾相比於Jensen（黃仁勳）以及我們一些朋友像NVIDIA（輝達）等公司，已經被遠遠甩在後面。」

川普更批評，英特爾失去優勢的關鍵之一在於晶片生產的外移，特別是轉移到台灣，如果當時有1位總統能夠說：「好，你們可以去台灣，但只要有人把產品賣到美國，就必須繳交100%、200%、300%、甚至500%的關稅，那麼他們（企業）就不會離開。絕對不會離開。」

本月初，川普也說過類似的話，當時他表示：「英特爾被打敗了，但坦白說，應該是『被榨乾』了，大家當初把英特爾（Intel）榨乾就跑去其他地方，特別是台灣。」

