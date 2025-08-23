晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

川普嚇跑亞洲學生 這2國赴美留學大暴跌

2025/08/23 15:50

川普的移民政策為國際學生帶來寒蟬效應，7月持學生簽證入境人數大幅滑，中印學生降幅最顯著。圖為南加大。（法新社）川普的移民政策為國際學生帶來寒蟬效應，7月持學生簽證入境人數大幅滑，中印學生降幅最顯著。圖為南加大。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕彭博披露，南加州大學等亞裔學生人數眾多的學校的官員表示，亞裔學生人數持續下降可能導致數千萬美元的收入損失，連續第四個月衰退，最大留學生來源-亞洲降幅最顯著，其中印度減少46%，幾乎腰斬；中國則減少26%。

根據美國商務部下屬機構國際貿易管理局的數據顯示，7月持學生簽證入境的總人數下降28%，至略低於7.9萬人，這是今年迄今的最大月度降幅。

其中，來自印度的學生人數暴跌46%，而來自中國的人數則下降了26%。兩大留學生來源國的雙雙下滑，可能會擾亂美國大學的財務模式。

美國各大學已發出警告，預計今年秋季首次入學的外國學生人數將下降約30%，可能會對教育部門造成26億美元（約台幣795億）的學費損失。南加州大學等亞裔學生人數眾多的學校表示，亞裔學生人數持續下降可能導致數千萬美元的收入損失。

留學生縮減的原因是此前白宮祭出一系列政策變化，並設置行政障礙，以加強移民和外國學生的審查。這些措施造成了不確定的氣氛，並導致美國駐亞洲主要市場的大使館和領事館出現大量簽證延誤。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財