川普嚇跑亞洲學生 這2國赴美留學大暴跌

川普的移民政策為國際學生帶來寒蟬效應，7月持學生簽證入境人數大幅滑，中印學生降幅最顯著。圖為南加大。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕彭博披露，南加州大學等亞裔學生人數眾多的學校的官員表示，亞裔學生人數持續下降可能導致數千萬美元的收入損失，連續第四個月衰退，最大留學生來源-亞洲降幅最顯著，其中印度減少46%，幾乎腰斬；中國則減少26%。

根據美國商務部下屬機構國際貿易管理局的數據顯示，7月持學生簽證入境的總人數下降28%，至略低於7.9萬人，這是今年迄今的最大月度降幅。

請繼續往下閱讀...

其中，來自印度的學生人數暴跌46%，而來自中國的人數則下降了26%。兩大留學生來源國的雙雙下滑，可能會擾亂美國大學的財務模式。

美國各大學已發出警告，預計今年秋季首次入學的外國學生人數將下降約30%，可能會對教育部門造成26億美元（約台幣795億）的學費損失。南加州大學等亞裔學生人數眾多的學校表示，亞裔學生人數持續下降可能導致數千萬美元的收入損失。

留學生縮減的原因是此前白宮祭出一系列政策變化，並設置行政障礙，以加強移民和外國學生的審查。這些措施造成了不確定的氣氛，並導致美國駐亞洲主要市場的大使館和領事館出現大量簽證延誤。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法