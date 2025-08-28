LTN經濟通》中國最麻吉避險基金 出清中概股

「橋水聯合」（Bridgewater Associates）創辦人達里歐（Ray Dalio）。（路透資料照）

橋水基金創辦人達里歐 曾認為中國是「下一個大國」

〔財經頻道／綜合報導〕過往長期看好中國的全球最大避險基金「橋水聯合」（Bridgewater Associates）創辦人達里歐（Ray Dalio），曾認為中國是「下一個大國」，並將橋水基金的業務投入中國、在中國設立辦事處，但近期卻驚傳賣光在美上市中概股的持股，總價值達14.1億美元，被外界解讀，中國前景令投資人擔憂。

達里歐曾說，「不要低估中國的長期潛力」。但是近期卻傳出，橋水基金向美國證券交易委員會提交13F持股報告，指出該基金已賣光16檔中企的持股，總價值14.1億美元。

賣出的持股包括電商巨頭阿里巴巴、京東和拼多多、百度、電動車製造商蔚來汽車、旅遊服務提供商攜程集團、餐飲連鎖企業百勝中國。此外，拋售還包括好未來教育集團、華住酒店集團、貝殼控股和汽車之家，這也是橋水基金多年來首次完全退出其對在美上市中企的持股。

此前，橋水基金近幾個季度大幅削減對美股的持股，轉進中概股，因此這次橋水基金清倉中概股這一舉動，引起市場關注。

橋水中國 是最大的外資私募基金

據悉，達里歐自1980年代就開始對中國感興趣，並曾公開表示看好中國發展潛力，認為中國將是「下1個大國」。他在1984年初首次到訪中國，並在1994年，在中國成立第1家海外私募股權公司，同時也積極分享對中國經濟的觀察與看法。

但成立1年後，達利歐認為無法同時經營兩家公司，決定先結束橋水中國合作夥伴公司。不過2016年，成立子公司橋水中國。

達里歐多次在公開場合稱 「中國是崛起的超級大國，應該長期投資」，橋水中國基金規模，更是一度超過100億人民幣，是中國境內最大的外資私募基金。

但近幾年中國股市與債市低迷，橋水在中國基金規模雖有所縮減，但仍在中國保有長期佈局，不過值得注意的是，橋水在中國面臨 人才、監管與資本流動的挑戰。

橋水與中國的關係，可概括為投資層面、政治層面、風險層面。橋水可以說是最早進入中國的外資基金之一，為了計劃進入中國本土的市場，達里歐花了很長的時間，與中國政府的相關人員建立親密的關係。

川普關稅戰 中概股壓力大

中國經濟近年面臨逆風，中國人民銀行近期公佈，7月份新增人民幣貸款減少了500億元，為20年來首次萎縮。

川普政府4月以來掀起關稅戰，也一度讓投資人擔憂在美上市的中概股將被迫下市。

去年4月，達里歐就曾表示，美中衝突和通貨緊縮，是困擾中國經濟的主要挑戰之一，同時指出，「如果中國領導人能把工作做好，這些問題是可以解決的」。

值得一提的是，根據最新公布的13F文件顯示，截至6月30日的第2季，橋水基金增持了輝達（NVIDIA）、微軟、Google母公司Alphabet、Meta以及Uber等美國企業股票。

地緣政治醱酵 橋水投資轉向

中媒分析，這與與第一季的佈局形成鮮明對比，橋水在第2季度的操作，明顯代表著投資方向發生顯著轉變，更隱含地緣政治、產業週期與投資邏輯的深層局面。

中媒報導指出，雖然達里歐曾強調「中國市場的機會」，但以橋水的持倉態度來看，這似乎顯示出地緣政治的風險，避險的意味濃厚。

中美緊張、資本管制、監管不確定性，使橋水在中國的未來布局存在挑戰，有分析稱，橋水這是對中國經濟成長動能與後續表現持保留態度，特別是新貸款出現罕見萎縮的現象，使其投資信心受挫。

