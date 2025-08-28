晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

LTN經濟通》中國最麻吉避險基金 出清中概股

2025/08/28 07:00

「橋水聯合」（Bridgewater Associates）創辦人達里歐（Ray Dalio）。（路透資料照）「橋水聯合」（Bridgewater Associates）創辦人達里歐（Ray Dalio）。（路透資料照）

橋水基金創辦人達里歐 曾認為中國是「下一個大國」

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕過往長期看好中國的全球最大避險基金「橋水聯合」（Bridgewater Associates）創辦人達里歐（Ray Dalio），曾認為中國是「下一個大國」，並將橋水基金的業務投入中國、在中國設立辦事處，但近期卻驚傳賣光在美上市中概股的持股，總價值達14.1億美元，被外界解讀，中國前景令投資人擔憂。

達里歐曾說，「不要低估中國的長期潛力」。但是近期卻傳出，橋水基金向美國證券交易委員會提交13F持股報告，指出該基金已賣光16檔中企的持股，總價值14.1億美元。

賣出的持股包括電商巨頭阿里巴巴、京東和拼多多、百度、電動車製造商蔚來汽車、旅遊服務提供商攜程集團、餐飲連鎖企業百勝中國。此外，拋售還包括好未來教育集團、華住酒店集團、貝殼控股和汽車之家，這也是橋水基金多年來首次完全退出其對在美上市中企的持股。

此前，橋水基金近幾個季度大幅削減對美股的持股，轉進中概股，因此這次橋水基金清倉中概股這一舉動，引起市場關注。

達里歐2019年在中國北京發表演說。（美聯社資料照）達里歐2019年在中國北京發表演說。（美聯社資料照）

橋水中國 是最大的外資私募基金

據悉，達里歐自1980年代就開始對中國感興趣，並曾公開表示看好中國發展潛力，認為中國將是「下1個大國」。他在1984年初首次到訪中國，並在1994年，在中國成立第1家海外私募股權公司，同時也積極分享對中國經濟的觀察與看法。

但成立1年後，達利歐認為無法同時經營兩家公司，決定先結束橋水中國合作夥伴公司。不過2016年，成立子公司橋水中國。

達里歐多次在公開場合稱 「中國是崛起的超級大國，應該長期投資」，橋水中國基金規模，更是一度超過100億人民幣，是中國境內最大的外資私募基金。

但近幾年中國股市與債市低迷，橋水在中國基金規模雖有所縮減，但仍在中國保有長期佈局，不過值得注意的是，橋水在中國面臨 人才、監管與資本流動的挑戰。

橋水與中國的關係，可概括為投資層面、政治層面、風險層面。橋水可以說是最早進入中國的外資基金之一，為了計劃進入中國本土的市場，達里歐花了很長的時間，與中國政府的相關人員建立親密的關係。

中國經濟近年面臨逆風。（路透資料照）中國經濟近年面臨逆風。（路透資料照）

川普關稅戰 中概股壓力大

中國經濟近年面臨逆風，中國人民銀行近期公佈，7月份新增人民幣貸款減少了500億元，為20年來首次萎縮。

川普政府4月以來掀起關稅戰，也一度讓投資人擔憂在美上市的中概股將被迫下市。

去年4月，達里歐就曾表示，美中衝突和通貨緊縮，是困擾中國經濟的主要挑戰之一，同時指出，「如果中國領導人能把工作做好，這些問題是可以解決的」。

值得一提的是，根據最新公布的13F文件顯示，截至6月30日的第2季，橋水基金增持了輝達（NVIDIA）、微軟、Google母公司Alphabet、Meta以及Uber等美國企業股票。

橋水基金增持了美國企業股票。示意圖。（彭博資料照）橋水基金增持了美國企業股票。示意圖。（彭博資料照）

地緣政治醱酵 橋水投資轉向

中媒分析，這與與第一季的佈局形成鮮明對比，橋水在第2季度的操作，明顯代表著投資方向發生顯著轉變，更隱含地緣政治、產業週期與投資邏輯的深層局面。

中媒報導指出，雖然達里歐曾強調「中國市場的機會」，但以橋水的持倉態度來看，這似乎顯示出地緣政治的風險，避險的意味濃厚。

中美緊張、資本管制、監管不確定性，使橋水在中國的未來布局存在挑戰，有分析稱，橋水這是對中國經濟成長動能與後續表現持保留態度，特別是新貸款出現罕見萎縮的現象，使其投資信心受挫。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財