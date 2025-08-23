台灣承諾美方4年投資2500億美元？ 政院：數字及項目多有出入

台美關稅談判仍在進行中。（彭博檔案照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕媒體報導，台美關稅談判，我方保證市場全面開放、台企4年投資2500億美元，行政院台美經貿工作小組表示，經過了解這項報導從未向經貿談判主責單位查證，即逕為不正確報導，數字及項目和談判情形多出入，且談判並尚未底定，此等未經證實之談判資訊不僅干擾國際談判的進行，傳散不確定的談判資訊，更對國人造成誤導，工作小組表達高度遺憾。

媒體報導，經濟部內部資訊，6月台美對等關稅第2輪華府實體磋商，當時美國提出，取消農產與水產、汽車及附屬產品關稅，取消進口車限制，軍購須達到GDP3%等訴求；而我國在8月初回應華府，保證美國商品全面市場開放，其中包含取消包含小麥，玉米，大豆，乳製品，肉類與水產品，蔬菜和水果，汽車及相關產品，化學品，化妝品，醫療器械，藥品，機械的關稅。

對此，工作小組指出，綜觀這次美國與全球各國談判，為貿易及投資優先，各國談判的題目都涵括關稅、非關稅貿易障礙、投資以及採購等項目，期盼解決跟各國貿易逆差的問題，台灣當然也不例外，所以我方在8月1日獲得是暫時性的對等關稅稅率，而目前我國與美國的對等關稅談判仍在進行，也一併磋商232條款，特別在投資及供應鏈合作等議題上，攸關我國產業的下階段全球佈局及經濟發展，各項討論仍還待持續進行，尚未議定任何金額規模。我方將持續以國家利益、產業利益以及國家安全與國民健康福祉為談判總原則。

工作小組表示，高度遺憾該報導未經查證，所提數字及例舉項目和談判情形亦多出入，並在不確實的基礎上論稱所謂衝擊影響，對於還在持續進行中的談判，這樣不實的訊息也可能為談判投入不必要的風險。工作小組強調，一如所有的對外經貿談判，未來若與美方達成協議，台美雙方將會公布並說明談判條件，政府也會將完整協議內容交付國會審議。

