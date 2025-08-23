離職前狂偷資料！蘋果前工程師跳槽中國Oppo 機密技術恐全外流

蘋果狀告前員工和Oppo，指其竊取商業機密。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕蘋果公司控告中國智慧手機製造商 Oppo，指控Oppo挖走Apple Watch 團隊中一名高薪成員，並慫恿他為加入Oppo後的新職務來竊取商業機密。

《彭博》報導，根據蘋果週四（21日）在加州聖荷西聯邦法院提交的訴狀，感測系統架構師Chen Shi在今年 6 月離開蘋果前，曾暗中存取了蘋果健康感測技術的機密文件，並將其提供給 Oppo，以幫助Oppo開發一款競爭性的穿戴式裝置。

請繼續往下閱讀...

訴狀指出，為隱瞞自己即將受聘於直接競爭對手的事實，Chen Shi安排並參加了數十場與 Apple Watch 技術團隊成員的一對一會議，以瞭解他們正在進行的研究。

訴狀稱，就在離開蘋果公司前3天的晚上，Chen Shi從一個受保護的Box資料夾中，下載了63份文件。然後在他離開蘋果公司的前一天，他把這些文件轉移到了一個USB隨身碟裡。

訴狀進一步指出，Chen Shi為隱瞞自己跳槽 Oppo的事實，向蘋果公司的同事謊稱自己將返回中國照顧年邁的父母。

蘋果表示，Chen Shi違反了保密和智慧財產權協議，而Oppo知情並鼓勵Chen Shi的行為。

蘋果在訴狀中指出，Chen Shi在離開蘋果前曾以中文訊息告訴 Oppo 健康事業部副總裁，他「正在審閱各種內部資料，並進行大量一對一會議，努力蒐集盡可能多的資訊，之後會與大家分享。」而這名Oppo高層回覆「好」，並傳送了一個「OK」表情符號。

訴狀稱，Chen Shi離開蘋果後，就隨即加入了 Oppo 在矽谷的研發中心，

透過 LinkedIn 無法立即聯繫到Chen Shi，其個人資料頁面顯示他自 2020 年起在蘋果任職。Oppo 與蘋果也未立即回應評論請求。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法