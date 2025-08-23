晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

人物側寫》體制外的霸總部長 郭智輝政壇一年夢醒

2025/08/23 08:12

經濟部長郭智輝已向行政院長卓榮泰請辭。（資料照）經濟部長郭智輝已向行政院長卓榮泰請辭。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕內閣請辭連環爆，經濟部長郭智輝因「驚句」屢屢惹出爭議，連自家綠營立委都難以相挺。726首波罷免失利後，內閣小幅改組聲浪不斷，823下台名單幾乎篤定少不了他。

72歲的郭智輝，出身企業界，過去是霸氣董座，並非科班文官體系出身。他初登政治舞台時，被寄予厚望，期望能以產業經驗為經濟部注入新思維，上任一年多來，郭智輝確實擘畫藍圖，卻往往停留在願景層次，未能真正接地氣，只有打高空，給外界留下「高空部長」印象。

他主張的「境外關內」戰略，要在海外設立產業園區，帶領台灣企業進軍國際市場。美、日、捷克三地的投資貿易中心相繼揭牌，卻與貿協既有單位功能重疊，至今仍看不出具體成效。

此外，各大公協會私下對郭的評價也不甚理想。郭智輝談起半導體時如數家珍，卻對傳統產業關注有限。產業界還聽到啼笑皆非的「跨界建議」，鼓勵工具機、機械、扣件產業進入大健康領域，讓業界無所適從，也難以凝聚企業支持。

在部會內部，他的管理風格更讓人敬而遠之。經濟部業務龐雜，初期他顯得不夠嫻熟，對外政策論述也缺乏細緻，遇到爭議時，更常指責媒體「斷章取義」，導致基層文官疲於奔命，成為部長的「化妝師」。這種作風進一步引發內部人事大風吹，多位培養多年的專業文官不是選擇離開，就是自請調離。

郭智輝勤勉無庸置疑，歷任經濟部長行程滿檔，颱風或淹水後的勘災、貿易關稅風暴下的產業座談，都需要部長親力親為，他也幾乎無役不與，行事積極，也展現了企業領導人的衝勁。只是，在政治場域裡，光有衝勁與口號仍顯不足。

郭智輝從產業界轉戰政壇，本欲以實戰經驗帶領台灣產業升級，但在現實政治的磨合下，卻顯得與體制格格不入。外界評價他「勇敢喊話」卻缺乏配套，「努力勤快」卻難獲產業共鳴，隨著823後內閣改組將至，這位「霸總部長」的政壇履歷在一年多的嘗試後，也正式劃下句點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財