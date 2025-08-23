人物側寫》體制外的霸總部長 郭智輝政壇一年夢醒

經濟部長郭智輝已向行政院長卓榮泰請辭。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕內閣請辭連環爆，經濟部長郭智輝因「驚句」屢屢惹出爭議，連自家綠營立委都難以相挺。726首波罷免失利後，內閣小幅改組聲浪不斷，823下台名單幾乎篤定少不了他。

72歲的郭智輝，出身企業界，過去是霸氣董座，並非科班文官體系出身。他初登政治舞台時，被寄予厚望，期望能以產業經驗為經濟部注入新思維，上任一年多來，郭智輝確實擘畫藍圖，卻往往停留在願景層次，未能真正接地氣，只有打高空，給外界留下「高空部長」印象。

他主張的「境外關內」戰略，要在海外設立產業園區，帶領台灣企業進軍國際市場。美、日、捷克三地的投資貿易中心相繼揭牌，卻與貿協既有單位功能重疊，至今仍看不出具體成效。

此外，各大公協會私下對郭的評價也不甚理想。郭智輝談起半導體時如數家珍，卻對傳統產業關注有限。產業界還聽到啼笑皆非的「跨界建議」，鼓勵工具機、機械、扣件產業進入大健康領域，讓業界無所適從，也難以凝聚企業支持。

在部會內部，他的管理風格更讓人敬而遠之。經濟部業務龐雜，初期他顯得不夠嫻熟，對外政策論述也缺乏細緻，遇到爭議時，更常指責媒體「斷章取義」，導致基層文官疲於奔命，成為部長的「化妝師」。這種作風進一步引發內部人事大風吹，多位培養多年的專業文官不是選擇離開，就是自請調離。

郭智輝勤勉無庸置疑，歷任經濟部長行程滿檔，颱風或淹水後的勘災、貿易關稅風暴下的產業座談，都需要部長親力親為，他也幾乎無役不與，行事積極，也展現了企業領導人的衝勁。只是，在政治場域裡，光有衝勁與口號仍顯不足。

郭智輝從產業界轉戰政壇，本欲以實戰經驗帶領台灣產業升級，但在現實政治的磨合下，卻顯得與體制格格不入。外界評價他「勇敢喊話」卻缺乏配套，「努力勤快」卻難獲產業共鳴，隨著823後內閣改組將至，這位「霸總部長」的政壇履歷在一年多的嘗試後，也正式劃下句點。

