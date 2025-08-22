劉奕成請辭中信金科技長 據傳下一步在「這裡」

中信金今日公告，去年7月回鍋中信金擔任科技長的執行副總劉奕成辭職。（取自劉奕成臉書）

〔記者李靚慧／台北報導〕中信金今（22）日公告高階經理人異動，執行副總劉奕成辭去科技長職務，自9月1日起生效。劉奕成去年7月甫回鍋中信金，才剛滿1年就辭職，中信金對外表示劉奕成因「個人因素」提出辭呈，據了解，劉奕成近年積極參與加密貨幣的各面向發展、交流與投資，有感於金融科技的最後一步在勢必在銀行外的市場，因此決定專注投身「幣圈」發展。

劉奕成曾任職於國泰世華銀行、國泰金控、悠遊卡公司、桃園捷運公司，2013年至中信銀任職，為中信金立下的最大戰功，就是成功推出「中國信託LINE Pay卡」，發卡初期曾邀請人氣韓星「朴寶劍」來台代言，成功打響產品名號，目前中國信託LINE Pay卡已是發卡量達600萬卡的主力商品。

請繼續往下閱讀...

劉奕成向來對自身在「支付」及「金融科技」的趨勢掌握有絕對自信，離開中信金後陸續參與國內2家純網銀的籌備，曾任將來銀行總經理，離開將來銀行後，投身創投擔任和鼎創投副董事長。去年7月回鍋中信金擔任科技長，協助中信金創新科技發展與應用，不過，今日中信金公告劉奕成「辭職」，回鍋中信金僅1年。

據了解，劉奕成多年前就參與國內外虛擬貨幣投資，極度看好虛擬貨幣的市場，近年更是積極參與幣圈發展，自認是台灣幣圈最早的實驗者，隨著各類新金融科技的快速發展，虛擬貨幣逐漸被國人接受，他希望更專注於金融科技領域發展，因此決定離開傳統銀行，專注投身幣圈的投資。

對於科技長請辭，中信金指出，劉奕成在任期間提供公司創新科技發展與應用的諮詢建議、協助推動各項金融科技等業務，階段性任務已完成，中信金未來將持續投注於金融科技的研發及落實，以維持市場領先地位。

