晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

鮑爾最後演說 料將揚棄「平均通膨目標」政策架構

2025/08/22 20:53

鮑爾在全球央行年會的演說眾所矚目。（路透）鮑爾在全球央行年會的演說眾所矚目。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕聯準會主席鮑爾22日將在他任期最動盪的一個時期，於傑克森霍爾央行年會上發表他最後的主題演講。CNBC指出，該演說將攸關金融市場短期情緒、聯準會中期政策走向，以及在強大政治壓力下，聯準會試圖保住的獨立性。

報導說，如果鮑爾如同過去7年來的表現，那麼即使他與其同僚已承受1整年的壓力，該演說也將呈現冷靜沉著的論調。

道富環球顧問公司首席投資策略師艾隆（Michael Arone）指出，「鮑爾在維持聯準會的獨立性上做得很好，他無視雜音與一些質疑，持續聚焦於依據數據決策以及聯準會的雙重使命」。他補充，「鮑爾在聯準會的獨立性與川普政府的一些壓力上，採取正確態度，我認為他將持續維持該原則」。

川普政府近期持續不斷抨擊鮑爾及其同事，包括聯準會理事庫克（Lisa Cook）。鮑爾可能利用該演說，對政治干預進行反擊。安聯貿易北美資深經濟學家諾斯（Dan North）說，「鮑爾將談到聯準會的獨立性，因為此時，他沒有什麼可以失去的。川普不能合法的解僱他，他當然因此對鮑爾施加各種巨大壓力，但我認為這是鮑爾的機會，表明央行必須維持中立，而且聯準會也將這麼做」。

該演說的標題是「經濟展望與架構評估」，顯示鮑爾將闡述他對經濟情勢的看法，並討論聯準會每5年檢視1次的長期政策目標。

市場預期鮑爾將於9月降息。自2018年開始在該年會發表演說以來，他每次都暗示將做出重大政策改變，從首次演說上推動季度降息、2020對通膨看法的關鍵轉變，到去年9月認同大幅降息，市場將從鮑爾的演說中尋找利率政策走向的蛛絲馬跡。

雅虎財經指出，預計鮑爾也將闡明聯準會的政策架構評估，亦即聯準會對實踐其穩定物價與就業極大化使命的策略與承諾。聯準會首度於2012年建立該貨幣政策架構，當時設定通膨目標為2%。

聯準會預料將放棄2020年實施的所謂的「平均通膨目標」，該政策意指，如果過去幾年通膨皆低於2%，基於通膨將趨於平均的理論，聯準會將容忍未來一段時間通膨略高於2%，實施當時，美國利率被固定在近零水準，決策官員極力避免通貨緊縮。然而2021年底美國通膨飆升，而聯準會未及時採取緊縮策略。有鑑於近期通膨走勢與對經濟構成的風險，聯準會預料將放棄該政策，而專注於2%通膨目標。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財