鮑爾最後演說 料將揚棄「平均通膨目標」政策架構

〔編譯魏國金／台北報導〕聯準會主席鮑爾22日將在他任期最動盪的一個時期，於傑克森霍爾央行年會上發表他最後的主題演講。CNBC指出，該演說將攸關金融市場短期情緒、聯準會中期政策走向，以及在強大政治壓力下，聯準會試圖保住的獨立性。

報導說，如果鮑爾如同過去7年來的表現，那麼即使他與其同僚已承受1整年的壓力，該演說也將呈現冷靜沉著的論調。

道富環球顧問公司首席投資策略師艾隆（Michael Arone）指出，「鮑爾在維持聯準會的獨立性上做得很好，他無視雜音與一些質疑，持續聚焦於依據數據決策以及聯準會的雙重使命」。他補充，「鮑爾在聯準會的獨立性與川普政府的一些壓力上，採取正確態度，我認為他將持續維持該原則」。

川普政府近期持續不斷抨擊鮑爾及其同事，包括聯準會理事庫克（Lisa Cook）。鮑爾可能利用該演說，對政治干預進行反擊。安聯貿易北美資深經濟學家諾斯（Dan North）說，「鮑爾將談到聯準會的獨立性，因為此時，他沒有什麼可以失去的。川普不能合法的解僱他，他當然因此對鮑爾施加各種巨大壓力，但我認為這是鮑爾的機會，表明央行必須維持中立，而且聯準會也將這麼做」。

該演說的標題是「經濟展望與架構評估」，顯示鮑爾將闡述他對經濟情勢的看法，並討論聯準會每5年檢視1次的長期政策目標。

市場預期鮑爾將於9月降息。自2018年開始在該年會發表演說以來，他每次都暗示將做出重大政策改變，從首次演說上推動季度降息、2020對通膨看法的關鍵轉變，到去年9月認同大幅降息，市場將從鮑爾的演說中尋找利率政策走向的蛛絲馬跡。

雅虎財經指出，預計鮑爾也將闡明聯準會的政策架構評估，亦即聯準會對實踐其穩定物價與就業極大化使命的策略與承諾。聯準會首度於2012年建立該貨幣政策架構，當時設定通膨目標為2%。

聯準會預料將放棄2020年實施的所謂的「平均通膨目標」，該政策意指，如果過去幾年通膨皆低於2%，基於通膨將趨於平均的理論，聯準會將容忍未來一段時間通膨略高於2%，實施當時，美國利率被固定在近零水準，決策官員極力避免通貨緊縮。然而2021年底美國通膨飆升，而聯準會未及時採取緊縮策略。有鑑於近期通膨走勢與對經濟構成的風險，聯準會預料將放棄該政策，而專注於2%通膨目標。

