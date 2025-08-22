中華汽車打造電動車國家隊 3.5噸電動商用車ET35正式下線

中華汽車和86家台灣在地供應商共同開發的3.5噸電動商用車ET35，今天在新竹廠舉行下線典禮。（中華汽車提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕中華汽車（2204）和86家台灣在地供應商共同開發的3.5噸電動商用車ET35，今天在新竹廠舉行下線典禮進入量產階段，未來將鎖定物流、資源回收及行動商業應用場景。

ET35未來將於新竹廠進行生產，為了組裝純電商用車，新竹廠於商用車線建置電動車專屬三電系統組裝站，搭配後裝混線生產，可視產量彈性調整商用車產線；同步導入AI視覺檢測，於塗裝及前後軸組裝線增設檢測站，藉由智慧化檢測流程，強化品質控管與製程穩定性。

中華汽車總經理曾鑫城表示，ET35國產化率超過9成，全車在地供應商家數達86家，中華汽車發揮自主研發設計能力，串連上下游廠商打造電車國家隊，為催生首台電動商用車，齊心打造從底盤、動力系統到電池芯與模組等關鍵零組件，展現台灣在電動商用車自主整合與產業升級上的堅強實力。

ET35依循「智慧電動車十加一系統架構」，採用全新開發的「電動商用車專用平台」，以模組化思維設計，靈活因應市場需求，可延伸打造物流廂車、資源回收車、行動餐車、行動零售車等多元應用。

整車搭載國產電池組及一體式電驅後軸系統，並配備多項國產關鍵零件，更創下國內中型商用貨車首度搭載國產ADAS LEVEL 2先進駕駛輔助系統的紀錄，滿足企業在安全性、智慧化及低碳運輸上的全方位需求。

電池系統由鴻海提供，模組於高雄和發廠量產；台灣二輪車「電裝品」市佔率8成的士林電機，為ET35打造電動商用車專用的「二合一馬達控制器」，成功跨足電四輪領域。

至於「一體式電驅後軸」由中華台亞承接美國DANA公司技術，成為台灣唯一具備開發製造能力的供應商，協助ET35整合動力與電動馬達系統，有效提升車輛續航里程。

ET35採用與國際電動車大廠同步的集中式電子電氣架構（EEA），並搭載中華汽車自主研發的「整合式域控制器（eDCU）」，整合車輛控制單元（VCU）、電池管理單元（BMS）、低速警示音系統（AVAS）與物聯網系統（IoT）等功能，提升整合效率與功能彈性。

車輛全面實現電子化控制，包括電子油門、電子煞車、電子轉向，不僅提升操控靈敏度與能源效率，也展現台灣在智慧車電子控制領域的關鍵實力。

