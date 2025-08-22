晴時多雲

神基強化美國軍工佈局 攜手Eclypsium建立戰略夥伴關係

2025/08/22 19:36

除了美軍商機，神基看好歐洲軍工需求同樣持續增溫。圖為英國威爾斯親王使用神基強固型電腦。（圖取自威爾斯親王Instagram）除了美軍商機，神基看好歐洲軍工需求同樣持續增溫。圖為英國威爾斯親王使用神基強固型電腦。（圖取自威爾斯親王Instagram）

〔記者方韋傑／台北報導〕強固型電腦大廠神基科技（3005）持續深化國際市場布局，攜手美系基礎設施供應鏈安全公司 Eclypsium建立策略合作夥伴關係，進軍美國軍工與公共安全領域，為美國國防部（DoD）、聯邦機構及公共安全單位，提供整合式、安全且符合規範的技術解決方案。

神基指出，政府組織正面臨韌體層級威脅、資產能見度不足與嚴格資安法規等挑戰，透過此次合作，將把Eclypsium已列入「持續診斷與緩解（CDM）」核可產品清單（APL）的供應鏈安全平台，與神基長年深耕的強固型運算裝置相結合，提供一通過軍工驗證的高規格資安防護。

神基認為，與Eclypsium的合作不僅能夠確保裝置在任務場域的高度可靠性，也有助於滿足美國聯邦機構與公共安全組織的需求，將資安能力帶往前線，在軍事行動之中兼顧韌性與保護。雙方合作初期將聚焦於強固型裝置，同時進一步規劃將安全技術延伸至神基的影像解決方案，未來集團在軍用市場的影響力可望進一步擴大。

除了美國軍方商機，神基也看好歐洲與中東的需求同樣持續增溫，尤其在北約（NATO）軍事預算逐年提升下，相關潛在訂單規模相當龐大，管理層正積極拓展無人機、地面控制系統（GCS）等應用方案。將持續加速新品推出與全球產能布局，鞏固其在強固型電腦與軍工市場的領導地位。

神基預期2025年集團整體營收年增幅度約在7%至12%，計畫第三季推出四款新品，涵蓋 CPU、GPU 與NPU三大運算架構，滿足不同任務需求。藉由產品多元化與精準行銷，除了成功搶下新客戶，也爭取到競爭廠商的轉移訂單。此外，受惠於越南廠區的投資已逐步到位，將在金屬機構件、汽車零組件等領域發揮產能優勢，並結合台灣在地軟體服務夥伴，共同打造軟硬體整合解決方案。

