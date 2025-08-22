晴時多雲

傳統旺季到 正隆下半年拼勝上半年

2025/08/22 18:51

正隆今日舉辦法說會。（業者提供）正隆今日舉辦法說會。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕工紙大廠正隆（1904）總經理張清標今日表示，上半年營收成長，因受市場競價影響，壓抑毛利率、淨利率表現，展望下半年，因傳統旺季到來，加上美國對等關稅明朗化，不確定因素降低，營運表現有望提升。

正隆上半年稅後淨利3015萬元、年減93%，每股稅後盈餘（EPS）0.03元。張清標表示，上半年營運績效明顯衰退，主要是受關稅不確定性及匯率波動影響。正隆前7月累計營收則為245.2億元，與去年同期持平。

展望下半年，張清標指出，隨中元節、中秋節與雙11等傳統旺季到來，加上美國對等關稅稅率已明朗化，市場不確定性逐步降低，營運表現可望回升；且因正隆產品以工業包裝之間接出口為主，美國市場佔比偏低，受關稅影響程度有限。

在關稅影響方面，正隆也指出，雖然部分製造商於關稅公布後與客戶協商分攤，致使接單時程略有延宕，但對整體產銷營運影響不大。

正隆表示，上半年全球經濟受地緣政治、美國關稅政策影響，需求復甦放緩，正隆審慎因應國際變局，持續強化海內外據點的彈性配置，以穩健經營為核心。展望全球去塑商機升溫，也將持續投入低碳永續商品的創新與服務。

海外布局方面，正隆表示，越南工紙產能維持全產全銷，紙器業務穩健成長；平陽造紙廠年產能40萬噸的第三期工紙機建設進展順利，也正積極推動紙器複瓦機的產能擴充，以進一步鞏固東南亞市場供應能力，穩步打造「百萬噸級、低碳綠能、全循環」新世代紙業基地。

同時，正隆也說，平陽造紙廠在廢棄物資源化及替代燃料使用方面持續展現成果，汽電共生系統全面導入AI智能後，將進一步提升能源使用效率與減碳績效。

正隆8月也完成77億元ESG聯貸案，以加速全球低碳循環布局，與全面導入AI應用，帶動產銷智慧化與營運韌性。2024年台灣碳排放量已較2018基準年下降9.38%，提前達成短期減碳目標；公司營收碳排密集度年減10.03%、單位產品碳排最高降幅達31.17%，且累計取得再生能源憑證14,087張。

正隆大園廠「1號紙機蒸汽系統最佳化專案」亦獲環境部核發6.4萬公噸碳權。因應台灣碳費上路，公司積極推動「轉廢為能」策略，竹北廠啟用全台最大生質能熱電系統，全年減煤逾11.2萬公噸，替代燃料使用率接近20%；后里廠則規劃生質能鍋爐與沼氣發電，透過廢棄物能源化，持續擴大減碳效益。

