財經 > 國際財經

黃仁勳快閃來台 1年鉅額保鑣費曝光了

2025/08/22 19:23

輝達執行長黃仁勳22日抵台，引發矚目。（記者卓怡君攝）輝達執行長黃仁勳22日抵台，引發矚目。（記者卓怡君攝）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達執行長黃仁勳22日上午搭乘私人飛機抵達台灣，這也是他今年度第3次來台。除了受邀到台積電演講外，也與台積電創辦人張忠謀夫婦見面，為張忠謀慶生。隨著商業領袖的安全環境惡化，科技巨頭的保鑣費備受關注，外媒揭露黃仁勳去年的保鑣費達330萬美元（約台幣1.07億），高於2022年的220萬美元（約台幣6728萬）。

《金融時報》指出，隨著科技巨頭在美國政治扮演越來越重要的角色，加上商業領袖的安全環境惡化，包括 Meta、Google母公司Alphabet 和輝達在內的科技集團，大幅增加公司CEO的安全預算。

報導分析10家大型科技公司執行長的安全預算在2024年超過4500萬美元（約台幣13.8億）。 其中，Alphabet、亞馬遜、Meta、輝達和AI大數據分析服務商Palantir的安全預算，比前一年成長10%以上。

Meta 長期以來一直是大型科技公司保鑣費最高的公司。據披露，這家 Facebook 母公司在 2024 年為札克柏格及其家人支付超過 2700 萬美元（約台幣8.3億）的安保費用，高於一年前的 2400 萬美元（約台幣7.3億）。

札克柏格保鑣費讓同業的支出相形見絀，2024年，輝達為執行長黃仁勳的安全支出為350萬美元，高於前一年的220萬美元。亞馬遜執行長賈西 （Andy Jassy） 的保鑣費為110萬美元（約台幣3364萬），創辦人暨前執行長貝佐斯 （Jeff Bezos） 每年仍可獲得160萬美元（約台幣4893萬）的個人安保費用。

特斯拉則披露，為保護馬斯克花費僅50萬美元（約1529萬），不過，專家指出，這筆錢只是實際保全開支的一小部分，因為馬斯克擁有自己的保全公司，例如基本保全（Foundation Security）。

