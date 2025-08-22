晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

新台幣連7黑、收30.585元 本週重貶5.75角

2025/08/22 18:38

新台幣連7黑、收30.585元 本週重貶5.75角淪最弱亞幣（記者陳梅英攝）新台幣連7黑、收30.585元 本週重貶5.75角淪最弱亞幣（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕聯準會主席鮑爾談話前，聯準會官員「放鷹」激勵美債、美元殖利率雙雙走高，加上外資熱錢持續撤退，新台幣兌美元匯率今日續貶8分、收在30.585元，匯價連7黑，且創逾3個半月新低，累計本週台幣重貶5.75角或1.88%，週線連2黑。

台股今日則是下跌197.66點，收在23764.47點，三大法人同步賣超，合計賣超184.18億元。其中，外資賣超163.98億元。外資連4賣，共計賣超1001.5億元。

匯銀主管表示，雖然外電報導美國政府表態不會入股台積電，但外資今日依舊大砍台股，除了市場預期聯準會主席鮑爾在傑克森霍爾（Jackson Hole） 年會的最後一場公開演說仍將維持「謹慎降息」的立場外，台美關稅談判尚未明朗，以及美股高檔修正，外資趁機獲利了結出場亦是原因之一，後續除了觀察鮑爾談話、金融市場反應外，台幣何時止貶關鍵還是在外資何時回頭。

另一位匯銀人士則認為，台幣連續7日走貶後，今日最低下探至30.682元後，短線美元漲幅似乎已經滿足，由於台幣已經率先反應，後續就看鮑爾談話來決定方向。

根據央行統計，截至下午4點，美元指數反彈0.51%、除韓元升值0.31%外，其餘主要亞幣同步走貶，其中，日圓重貶0.69%、台幣貶值0.26%、新幣下跌0.22%、人民幣也小貶0.05%。本週以來，新台幣重貶1.88%，淪為最弱亞幣，日圓貶1.08%、新幣貶0.52%、韓元幾乎收平、人民幣還小漲0.03%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財