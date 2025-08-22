新台幣連7黑、收30.585元 本週重貶5.75角

新台幣連7黑、收30.585元 本週重貶5.75角淪最弱亞幣（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕聯準會主席鮑爾談話前，聯準會官員「放鷹」激勵美債、美元殖利率雙雙走高，加上外資熱錢持續撤退，新台幣兌美元匯率今日續貶8分、收在30.585元，匯價連7黑，且創逾3個半月新低，累計本週台幣重貶5.75角或1.88%，週線連2黑。

台股今日則是下跌197.66點，收在23764.47點，三大法人同步賣超，合計賣超184.18億元。其中，外資賣超163.98億元。外資連4賣，共計賣超1001.5億元。



匯銀主管表示，雖然外電報導美國政府表態不會入股台積電，但外資今日依舊大砍台股，除了市場預期聯準會主席鮑爾在傑克森霍爾（Jackson Hole） 年會的最後一場公開演說仍將維持「謹慎降息」的立場外，台美關稅談判尚未明朗，以及美股高檔修正，外資趁機獲利了結出場亦是原因之一，後續除了觀察鮑爾談話、金融市場反應外，台幣何時止貶關鍵還是在外資何時回頭。

另一位匯銀人士則認為，台幣連續7日走貶後，今日最低下探至30.682元後，短線美元漲幅似乎已經滿足，由於台幣已經率先反應，後續就看鮑爾談話來決定方向。

根據央行統計，截至下午4點，美元指數反彈0.51%、除韓元升值0.31%外，其餘主要亞幣同步走貶，其中，日圓重貶0.69%、台幣貶值0.26%、新幣下跌0.22%、人民幣也小貶0.05%。本週以來，新台幣重貶1.88%，淪為最弱亞幣，日圓貶1.08%、新幣貶0.52%、韓元幾乎收平、人民幣還小漲0.03%。

