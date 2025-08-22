晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

中裕明年營收看增 藥品關稅兩年內無影響

2025/08/22 18:10

中裕愛滋新藥明年銷售看增，CDMO業務同步成長。圖為中裕執行長張金明。（記者陳永吉攝）中裕愛滋新藥明年銷售看增，CDMO業務同步成長。圖為中裕執行長張金明。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕研發愛滋新藥的中裕（4147），該公司執行長張金明今日表示，中裕研發的愛滋病新藥Trogarzo，美國授權夥伴將被Future Pak旗下CB Biotechnology收購，看好Future Pak銷售能力強，加上Trogarzo今年底將在澳門上市，明年在台灣、中東上市，預期明年公司營收可望較今年成長。

張金明說，這幾年Trogarzo上市後銷售平穩，Future Pak有望加大Trogarzo在美國的銷售力道，看好明年Trogarzo在美國等多個市場的銷售動能持續增強；此外明年營收另一個成長來源是CDMO（委託開發暨製造服務）業務，已接獲美國客戶訂單。

至於中裕抱以期望的重磅新藥長效型TMB-365/TMB-380組合療法，張金明表示，該藥臨床2b期試驗已準備開始收案，預計明年下半年完成75位病患收案，病患投藥後要追蹤12個月，目前也已申請突破性療法資格。

中裕也同步進行此藥的國際授權，已委託顧問公司接觸國際大型藥廠策略授權與共同開發，估計1-2年內會有結果。張金明說，估計到2030年，全球愛滋病用藥將有3成市場被長效型藥品取代，因此TMB-365/TMB-380組合療法備受關注。

張金明也提到美國藥品關稅問題，他認為，目前Trogarzo主要在美國銷售，過去幾年和國際策略夥伴合作該產品的生產製造，並已於美國建立完整倉儲與通路，未來2年的出貨量大多數已運至美國倉儲，以確保Trogarzo的供應穩定性。若美國對藥品課徵關稅，且無任何豁免條款，中裕預估Trogarzo的美國銷售在未來2年，不會受到藥品關稅影響。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財