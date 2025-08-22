中裕明年營收看增 藥品關稅兩年內無影響

中裕愛滋新藥明年銷售看增，CDMO業務同步成長。圖為中裕執行長張金明。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕研發愛滋新藥的中裕（4147），該公司執行長張金明今日表示，中裕研發的愛滋病新藥Trogarzo，美國授權夥伴將被Future Pak旗下CB Biotechnology收購，看好Future Pak銷售能力強，加上Trogarzo今年底將在澳門上市，明年在台灣、中東上市，預期明年公司營收可望較今年成長。

張金明說，這幾年Trogarzo上市後銷售平穩，Future Pak有望加大Trogarzo在美國的銷售力道，看好明年Trogarzo在美國等多個市場的銷售動能持續增強；此外明年營收另一個成長來源是CDMO（委託開發暨製造服務）業務，已接獲美國客戶訂單。

請繼續往下閱讀...

至於中裕抱以期望的重磅新藥長效型TMB-365/TMB-380組合療法，張金明表示，該藥臨床2b期試驗已準備開始收案，預計明年下半年完成75位病患收案，病患投藥後要追蹤12個月，目前也已申請突破性療法資格。

中裕也同步進行此藥的國際授權，已委託顧問公司接觸國際大型藥廠策略授權與共同開發，估計1-2年內會有結果。張金明說，估計到2030年，全球愛滋病用藥將有3成市場被長效型藥品取代，因此TMB-365/TMB-380組合療法備受關注。

張金明也提到美國藥品關稅問題，他認為，目前Trogarzo主要在美國銷售，過去幾年和國際策略夥伴合作該產品的生產製造，並已於美國建立完整倉儲與通路，未來2年的出貨量大多數已運至美國倉儲，以確保Trogarzo的供應穩定性。若美國對藥品課徵關稅，且無任何豁免條款，中裕預估Trogarzo的美國銷售在未來2年，不會受到藥品關稅影響。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法